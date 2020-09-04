7 سنوات عجاف.. عجزها يناهز الـ 39 مليار دينار

مال وأعمال

لا مساس بالرواتب والدعوم مهما بلغت مستويات العجز في الميزانية، هذا ما اكدته مصادر موثوقة لـ«النهار»، مشيرة الى انه على الرغم من ان العجوزات الفعلية والمقدرة في الـ 7 سنوات الممتدة من 2014/2015 الى 2020/2021، اسمتهم المصادر بالسنوات «العجاف» يقترب من 39 مليار دينار، منها 14 ملياراً مقدرة عن العام المالي 2020/2021، الا ان الكويت ملتزمة بحقوق مواطنيها. وأفادت المصادر بالقول ان الكويت تتجه لانجاز اصلاحات اقتصادية نوعية على الرغم من تداعيات فيروس كورونا، حيث التزمت الحكومة بعلاج مخالفي الاقامة في بداية الأزمة ورصدت نصف مليار اضافية في ميزانية العام المالي الحالي 2020/2021 لتوفير المستلزمات الطبية والأغذية الضرورية لمواجهة تداعيات الأزمة. واستدركت بالقول ان الاصلاح الحقيقي بات مطلوباً عن اي وقت مضى، حيث انه في ظل التهام الرواتب والدعوم 70 في المئة من اجمالي الانفاق في الميزانية، ومع التوقعات باستمرار تراجع اسعار النفط لسنوات، فان بعض التقارير الاقتصادية المتخصصة تشير الى نفاذ صندوق الأجيال القادمة خلال 20 عاماً ان لم تتخذ الكويت اصلاحات حقيقية. وأشارت المصادر ان عقبة الاصلاح الاقتصادي في الكويت سياسية، فكلما توجهت الحكومة لتحقيق اصلاح اقتصادي حقيقي، تقف المصالح الانتخابية عقبة كؤود امام تحقيق اقتصادي حقيقي. ولفتت ان تعزيز تواجد العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتنوع مصادر الدخل بات مطلباً حقيقياً، اذ لا يمكن الاعتماد على النفط وحده في بناء الميزانية العامة للدولة مع التذبذب الحاد في اسعاره وتراجعه منذ عام 2014/2015. وأشارت الى ان من بين الاصلاحات الحقيقية المطلوب تنفيذها لتخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة العمل على تحصيل مستحقات ديونها المتراكمة واعادة النظر في الرسوم وتطبيق الضريبة بشكل تدريجي.

جدير بالذكر ان الحكومة قامت أخيراً بالتوافق مع مجلس الأمة بتعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة والذي بمقتضاه تم توفير سيولة قدرها 3.8 مليارات عن العامين الماليين 2018/2019 و2019 /2020، بالاضافة الى اقتطاع نسبة من فائض الميزانية لاحتياطي الأجيال يحددها الوزير المختص.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن الحساب الختامي لميزانية الدولة خلال السنوات الست الممتدة من 2014/2015 الى 2019/2020، فقد سجل عام 2014/2015 اقل العجوزات بواقع 2.7 مليار مقابل 5.9 مليارات سجلتها الميزانية في العامين الماليين 2015/2016 و2016/2017.

