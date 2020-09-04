وزير المالية: تدابير احترازية لحماية المال العام من الخسائر

مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية عن اتخاذ الهيئة العامة للاستثمار تدابير احترازية وتحوطات استثمارية من شأنها الحفاظ على المال العام، من خلال الدخول في استثمارات بعض الشركات ذات المخاطر العالية من خلال صناديق ومحافظ استثمارية بدلا من الاستثمار المباشر في تلك الشركات.

وأوضح وزير المالية براك الشيتان في رد منه، على سؤال برلماني، حول الخسائر التي تكبدها المال العام بسبب الاستثمار في احدى الشركات الرائدة العاملة في القطاع الطبي، بالقول ان الهيئة العامة للاستثمار ومن خلال لجنتها التنفيذية قامت باتخاذ قرار للاستثمار في هذا النوع من الشركات الرائدة بقيمة مليار دولار في 2013، موضحاً ان قيمة تلك الاستثمارات تشكل اقل من 1 في المئة من استثمارات الهيئة.

وأكد الشيتان على ان الهيئة وضعت ضوابط للاستثمار في هذا النوع من الشركات، الذي وان حمل مخاطر عالية الا انها ومع مرور الوقت تحقق عوائد عالية للغاية.

وبين الشيتان ان الشركة موضع السؤال هي شركة NantHealth المتخصصة بمجال التكنولوجيا الطبية وقد استثمرت فيها الهيئة بقيمة 100 مليون دولار منذ 2014، وبلغ مقدار الخسائر بها 93 في المئة في نهاية مارس 2019، ومع مرور الوقت ارتفع السهم الى 6 دولارات في 9 يوليو 2020 بارتفاع قدره 600 في المئة عما كان عليه في نهاية مارس 2019، وعليه ترى هيئة الاستثمار عدم التسرع في بيع السهم في الوقت الراهن وبيعه في الوقت المناسب بأقل الخسائر الممكنة.

وقال ان الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار الاستثماري هي اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار وذلك بعد ان يتم رفع التوصية من قبل المدير التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة الى العضو المنتدب ومن ثم يرفع العضو المنتدب التوصية الى اللجنة التنفيذية التي تناقش الفرصة الاستثمارية ومن ثم تتخذ القرار الاستثماري.

