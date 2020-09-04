البورصة دربها أخضر بارتفاع 26 مليون دينار

مال وأعمال

اختتمت تداولات البورصة على تباين في الاداء رغم ارتفاع القيمة السوقية للبورصة بنحو 26 مليون دينار وبنحو 0.08 في المئة من 30.748 مليار دينار في نهاية جلسة الأربعاء الى 30.774 مليار دينار، وتم تداول 227 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 123 شركة عبر 9.45 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 25.2 مليون دينار، لتنخفض السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 28.7 في المئة مقارنة مع جلسة الأربعاء التي بلغت فيها 35.3 مليون دينار، وانخفضت احجام التداول بنسبة 41.3 في المئة.

وقال المحللون ان التفاؤل مازال مسيطرا على المتداولين مع توقعات بتحسن نتائج الشركات خلال النصف الثاني وقيام الحكومة بفتح الأنشطة الاقتصادية وهو ما يدعم الشعور الايجابي المتفائل نحو تحسن الأوضاع بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط وتوقع بلوغه مستويات اعلى مع استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وقد واصل السوق الأول مخالفة مؤشرات البورصة الأخرى، لينخفض مؤشره بنسبة 0.16 في المئة وبنحو 9.18 نقاط، في المقابل ارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 0.08 في المئة وبـ 4.42 نقاط، وزاد مؤشر السوق الرئيس بنحو 32.42 نقاط وبنسبة 0.76 في المئة، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» بنحو 19.5 نقطة وبنسبة 0.46 في المئة.

وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول تراجعاً بنسبة 0.16 في المئة وبقيمة 36 مليون دينار من 22.766 مليار دينار الى 22.73 مليار دينار، وذلك بعد ان تم تداول 47 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 19 شركة عبر 3.1 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 14.9 مليون دينار.

كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.3 في المئة وبقيمة 24 مليون دينار لترتفع من 7.854 الى 7.878 مليارات دينار، حيث تم تداول 179.9 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 104 شركات عبر 6.2 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 10.2 ملايين دينار.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً امس بصدارة المنافع بنمو نسبته 2.5 في المئة، فيما تراجعت 4 قطاعات اخرى يتصدرها المواد الأساسية بانخفاض نسبته 0.85 في المئة.

وجاء سهم «التمدين الاستثمارية» على رأس القائمة الخضراء بارتفاع كبير نسبته 38.43 في المئة، بينما تصدر سهم «صكوك» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 6.81 في المئة.

وحقق سهم «شمال الزور» انشط سيولة بالبورصة بقيمة 4.01 ملايين دينار مُرتفعاً 2.5 في المئة، فيما تصدر سهم «بتروجلف» نشاط الكميات بتداول 35.17 مليون سهم مُتراجعاً 2.3 في المئة.

