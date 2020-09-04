العجمي لـ«النهار»: لا تأثيرات على سحوبات «كي نت» بعد إلغاء الحظر

مال وأعمال

قال المدير العام لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، عبد الله العجمي لـ«النهار»، ان السحوبات عبر اجهزة السحب الآلي والأجهزة الرقمية لم تشهد تغيراً ملحوظاً بعد الغاء الحظر الجزئي في 30 اغسطس الماضي.

وأضاف العجمي ان الفترة الممتدة من التاسعة مساءً وحتى الساعة الثالثة صباحاً ليست مؤثرة بشكل كبير في حجم السحوبات، موضحاً ان حركة السحوبات شهدت تغيرات ملحوظة منذ بدء عودة الحياة بشكل تدريجي وفتح المحلات ضمن خطة عودة الحياة التي طبقتها الحكومة.

وكانت شركة «كي نت» قد اشارت في احصائية صادرة لها عن شهر يوليو ان اجمالي ما تم سحبه عبر اجهزة السحب الآلي بلغ 286 مليون دينار تعادل (مليار دولار)، مقارنة بحوالي 900 مليون تعادل 3 مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي وهو الشهر الذي شهد بداية فترة الاغلاق.

