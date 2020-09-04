اشتعال النيران في ناقلة نفط متجهة من الكويت للهند

مال وأعمال

قال الكوماندر رانجيث راجاباكسا من البحرية السريلانكية ان النار اشتعلت في ناقلة نفط تستأجرها شركة انديان أويل كورب (آي.أو.سي) الهندية قبالة الساحل الشرقي للبلاد وان السلطات استعانت بطائرة وسفينتين تابعتين للبحرية للمساعدة في جهود الانقاذ لافتا الى ان النيران اشتعلت مجددا في ناقلة نفط قبالة الساحل الشرقي ونحتاج الى جهود دولية لاخمادها. وكانت الناقلة العملاقة نيو دياموند المحملة بالكامل متوجهة الى ميناء باراديب الهندي حيث تدير الشركة الحكومية مصفاة طاقتها 300 ألف برميل يوميا.

وأبحرت الناقلة من ميناء الأحمدي في الكويت، وفقا لبيانات ريفينيتيف أيكون لتتبع حركة السفن. وقال راجاباكسا ان النار مشتعلة في الناقلة على مسافة 20 ميلا بحريا تقريبا قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا. ونقلت وسائل اعلام محلية عن هيئة الحماية البحرية في سريلانكا قولها ان السلطات ستتخذ خطوات لمنع أي تسرب محتمل للنفط من الناقلة التي تحمل 270 ألف طن من النفط الخام محملة من شركة نفط الكويت.

وقال مصدر بصناعة النفط ان ناقلة المنتجات النفطية هيلين ام تساعد في عمليات الانقاذ. وكانت وكالة رويترز نقلت في وقت سابق عن مصادر مطلعة ان النيران اشتعلت في ناقلة نفط عملاقة تستأجرها شركة انديان أويل كورب (آي.أو.سي) الهندية قبالة كولومبو.

وأوردت الوكالة أن بيانات تتبع السفن في رفينيتيف أظهرت أن السفينة المحملة بالكامل كانت متوجهة الى باراديب في شرق الهند من ميناء الأحمدي في الكويت.

