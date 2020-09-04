العراق نفى السعي لاستثنائه من تخفيضات «أوبك+»

مال وأعمال

قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية ان العراق مازال ملتزما التزاما كاملا باتفاق خفض معروض أوبك+ النفطي، نافيا تقريرا اعلاميا سابقا بأنه يسعى للحصول على استثناء من اتفاق التخفيضات خلال الربع الأول من 2021.

وقال المتحدث في بيان «وزارة النفط تنفي بشكل قاطع هذه الأخبار التي لا أساس لها وتؤكد أن العراق، على العكس مما تم تداوله، سيظل ملتزما تماما باعلان التعاون للدول المشاركة في اتفاق أوبك+ الذي أُبرم في شهر ابريل وبآلية التعويض التي تم الاتفاق عليها في شهر يونيو». وتابع أن التزام العراق بتخفيضات انتاج النفط الحالية تجاوز 100 % في أغسطس آب وأنه «سيستمر عند هذا المستوى المرتفع، مع التعويض في شهري أغسطس وسبتمبر عن فائض الانتاج السابق الذي بلغ 850 ألف برميل يوميا»، بموجب اتفاق أوبك+. ومن ناحية اخري, تحوم أسعار النفط قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع اذ تضررت المعنويات بفعل قلق ازاء انخفاض استهلاك البنزين في الولايات المتحدة وتعثر التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات أو ما يعادل 0.10% الى 41.55 دولاراً للبرميل. وانخفض خام برنت سنتا أو ما يعادل 0.02% الى 44.42 دولاراً للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن 2%، فيما تراجع خام غرب تكساس لأدنى مستوى اغلاق في نحو أربعة أسابيع وبرنت لأضعف مستوى منذ 21 أغسطس.

