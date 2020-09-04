«اتحاد التدريب والاستشارات» يناقش حماية القطاع من الإفلاس

مال وأعمال

أعلن اتحاد معاهد وشركات التدريب والاستشارات، عن عقد مؤتمر لمناقشة تطورات الاقتصاد المحلي وآخر المستجدات حول المشاريع المستقبلية وما يتعلق بانجاز رؤية «كويت جديدة 2035» والاشكاليات والتحديات التي تواجه قطاعات حيوية منها التدريب والاستشارات، وما يرتبط بشأنها في تحقيق خطط القطاع الخاص والشركات من خسائر وحمايتها من الانهيار. ومن جانبها كشفت رئيس الاتحاد الشيخة امل الصباح، عن العديد من المميزات التي يوفرها الاتحاد لاعضائه المنتسبين من خدمات متنوعة تساهم في تنمية وتطوير القطاع وتوفر لهم سبل الدعم في مختلف الاصعدة للارتقاء باداء قطاع التدريب والاستشارات وبما يحقق الخطط الطموحة والتوجه الاستراتيجي للمخرجات الوطنية الفاعلة والتي تساهم في تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد. وبدورها شددت المتحدث الرسمي والرئيس بالانابة لاتحاد شركات التدريب والاستشارات سارة المنصور على ضرورة تقديم الدعم الحكومي لقطاع شركات التدريب من خلال منحها أولويات التعاقد للجهات والمؤسسات خاصة وعقب أن تسببت أزمة كورونا في تكبدها خسائر ضخمة موضحة أن هذا القطاع يتطلب حمايته من الافلاس والانهيار . ودعت الى رفع الحظر عن ممارسة نشاط التدريب، مع رفع حجم ميزانية التدريب لمواجهة المستجدات العالمية.

واضافت المنصور أن هذا المطلب أصبح يمثل ضرورة ملحة أسوة بالدول المجاورة مبينة أن المؤتمر سيناقش العديد من المتغيرات على قطاع الشركات المدرجة في البورصة والشركات الموازية وتحديات سوق الأسهم وقطاع الخدمات والسيولة بشكل عام فضلا عن تسليط الضوء على قطاع شركات التدريب والاستشارات الكويتية ودورها في دعم متطلبات الشركات وتوفير الحلول المناسبة لتجاوز هذه الازمة وخسائرها وانقاذها من الانهيار. وأشارت المنصور الى أن المؤتمر سوف يتم فيه تناول الاشكاليات والتحديات التي تواجهها شركات التدريب ما قبل «كورونا» وحجم الخسائر والأضرار الواقع عليها بعد أزمة «كورونا» بسبب هذا الوباء ما يتطلب الدعم الحكومي لحماية هذا القطاع من شفير الافلاس. وذكرت ان هذا القطاع الحيوي يشكل عنصراً رئيسياً من عناصر التنمية الاقتصادية الوطنية وركناً هاماً في تحقيق الخطط التنموية الاستراتيجية ورؤية «الكويت 2035»، لافتة الى أن تنمية القطاع الخاص والحكومي مرتبط بشكل كبير على التدريب وفي تنمية مهارات رأس المال البشري ورفع كفاءة العاملين في مختلف القطاعات لتحقيق الطموحات وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المستقبلية ومواجهة التحديات العالمية.

