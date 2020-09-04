«الأهلي المتحد»: 20 فائزاً جديداً في سحب «الحصاد»

مال وأعمال

اجرى البنك الأهلي المتحد السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الاسلامي، حساب السحب على الجوائز الاسلامي الأول في الكويت والحاصل على «جائزة أفضل برنامج ادخار فى الكويت للعام 2019» من مجلة بانكر ميدل ايست المرموقة، وذلك نظرا للعديد من المميزات التى ينفرد بها، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد عن 800 جائزة سنويا واستطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ.

وأسفر عن حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل منهم: بثينه عبدالرحمن راشد الجليبي، نجاة علي أحمد، صالح حمد صالح، يونس عبدالله الحبيب، معزي ضيف الله المطيري، فيصل صالح العيدان، حسن محمد حسن، فائقة علي اليوحة، طلال أحمد الخضر، عبدالرحمن محمود الخنجي، شيخة عايض المطيري، فوزية علي بوحمد، بدر جاسر النجدي، لطيفة محمد العنجري، محمد خيري عبدالكريم، كوثر كاظم الجدي، أحمد عباس عبدالله، بدرية ناصر الخالدي، حميد سلمان الحسيني، وسالم مناحي العويص.

والجدير بالذكر، أن سحوبات الحصاد تتضمن العديد من الجوائز التي من بينها جائزة قيمتها 100 ألف دينار في كل من العيدين. وتبقى الجائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح اليه العملاء لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم. كل ذلك مع وجود سحب شهري على جائزة بقيمة 100 ألف دينار، بالاضافة الى 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح.

