دبي الأولى عربياً والـ 6 عالمياً في «مؤشر السياحة العلاجية»

مال وأعمال

حافظت امارة دبي على موقعها المتقدّم باعتبارها الوجهة العربية الرائدة للسياحة الطبية للعام الثاني على التوالي، وذلك بناء على «المؤشر العالمي للسياحة الطبية»، والصادر أخيراً عن «المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية» (IHRC). وبالمقابل، جاءت الامارة، التي تعتبر احدى أبرز المراكز المفضلة على الخارطة السياحية العالمية، في المرتبة السادسة عالميا ضمن قائمة تضم 46 من أهم الوجهات الدولية المتفردة، في انجازٍ نوعي يؤكد مجددا نجاحها في تطوير بنى تحتية حديثة ومرافق طبية متطورة تعزز مقوماتها التنافسية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة للمسافرين القادمين لأغراض العلاج من مختلف أنحاء العالم. وتم تخصيص استثمارات ضخمة لبناء مستشفيات حديثة مزوّدة بأرقى المرافق الصحية والتجهيزات الطبية في دبي، الى جانب استقطاب نخبة الأطباء الدوليين من مختلف التخصصات. وأصدرت «هيئة الصحة بدبي»، خلال النصف الأول من العام الحالي، 3397 ترخيصا لمنشآت صحية في الامارة، فيما تم افتتاح 45 منشأة صحية جديدة، الى جانب مستشفى واحد و10 عيادات طبية عامة ومتخصصة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية. وبالمقابل، تحتضن دبي 20 مركزا مرخصا ومتخصصا في «الطب التقليدي والتكميلي والبديل» (TCAM) وتقدم المراكز مجتمعة 8 خدمات مدرجة ضمن «الطب التقليدي والتكميلي والبديل» باشراف 234 اختصاصي، ويعمل في الامارة أيضا ما لا يقل عن 20 مركزا طبيا متخصصا تتم ادارته من قبل كفاءات بشرية عالية المستوى.

وبفضل مرافقها الطبية الحديثة وخدماتها الصحية المتكاملة والتزامها القوي بتعزيز تجربة المرضى الدوليين والمسافرين القادمين لأغراض سياحة العافية، شهدت دبي زيادة بنسبة 4% في أعداد السياح الصحيين وقال الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في «هيئة الصحة بدبي»: «تؤكد نتائج «المؤشر العالمي للسياحة الطبية» مرة أخرى مستوى جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية التي تعزز تنافسية وجاذبية دبي كمركز عالمي رائد للرعاية الصحية المتكاملة. واضاف ان هذا الانجاز الجديد يأتي نتاج التزامنا المطلق بالاستجابة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز الأطر التنظيمية داخل المنظومة الطبية وايجاد بنية تحتية حديثة وبناء قدرات عالمية المستوى في مجال الرعاية الصحية، بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع الاماراتي ليكون أكثر صحة وسعادة وأمنا.

من جهته، قال محمد المهيري، مدير ادارة السياحة الصحية في «هيئة الصحة بدبي»: «يقدم العديد من مرافق الرعاية الصحية من الأعضاء في مجموعة «تجربة دبي الصحية» آراء طبية ثانية واستشارات عن بُعد. ونحن بدورنا نشجع السياح الصحيين على البدء مجددا في التخطيط لرحلاتهم العلاجية التي تم تأجيلها أو تعليقها نتيجة الأوضاع الراهنة».

