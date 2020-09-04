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مال وأعمال

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«أسواق المال» ألغت ترخيص بعض أنشطة «غيتهاوس كابيتال»

سليمان حاجي
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الجمعة 04 سبتمبر 2020

وافقت هيئة اسواق المال على الغاء ترخيص نشاط مدير محفظة الاستثمار لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال، لافتة الى انه تبقى الشركة شخصا مرخصا له لباقي أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص والمقيدة في سجل الأشخاص المرخص لهم وفقا للترخيص الصادر لها من قبل هيئة أسواق المال. واشارت الهيئة الى ان الشركة تستوفي جميع الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار. وقالت ان القرار صدر بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى طلب شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية لالغاء بعض أنشطة الأوراق المالية لتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.


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