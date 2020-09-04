السماح لـ«برايس وتر» بمزاولة أنشطة أوراق مالية

مال وأعمال

منحت هيئة اسواق المال موافقة مبدئية لشركة برايس وتر هاوس كوبرز للخدمات الاستشارية لترخيص الأنشطة التالية: مستشار استثمار، تقويم الأصول وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 03/09/2020 وتنتهي في تاريخ 02/03/2021، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة. وقالت الهيئة انه يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار اليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ اصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم المقرر.