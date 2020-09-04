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تأجيل دعوى ندب خبير ضد «عربي القابضة»

بدر عبدالله
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الجمعة 04 سبتمبر 2020

قالت شركة مجموعة عربي القابضة إن الدعوى القضائية رقم 2020/49 (ندب خبير للاطلاع على دفاتر الشركة وطلب حلها وتصفيتها) تم تأجيلها إلى جلسة 11 نوفمبر 2020؛ لرد المُدعى عليهم.
وأوضحت «عربي القابضة» في بيان للبورصة ، أن أثر الدعوى لم يتضح حتى تاريخه على الشركة، حيث يتوقف ذلك على سير الدعوى. كانت الشركة أعلنت في 5 أغسطس الماضي، عن تحديد جلسة 2 سبتمبر 2020؛ للنظر في دعوى شركة مشفى للخدمات الطبية ضد المجموعة وأطراف أخرى. وقالت «عربي القابضة» آنذاك إن موضوع الدعوى هو ندب خبير، ومُحدد لها جلسة للنظر بمحكمة هيئة أسواق المال. وأوضحت أن الأطراف المرفوع ضدها الدعوى متعددة وأبرزها بخلاف المجموعة: «الكويت الوطني»، و«الأهلي»، و«بنك الخليج»، و«التجاري»، و«الدولي»، و«برقان»، و«بيتك»، و«بوبيان»، و«وربة»، و«بنك الدوحة»، و«مصرف الراجحي». ومن بين الأطراف المرفوع ضدها الدعوى أيضاً وكيل وزارة التجارة والصناعة (بصفته)، وكيل وزارة العدل (بصفته)، ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال (بصفته).


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