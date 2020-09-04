الشيتان: أهمية تحقيق مبادرة الأمن الغذائي العربي

مال وأعمال

عقد امس اجتماع الدورة العادية (106) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب (عن بُعد) عبر الاتصال المرئي، حيث ترأس وزير المالية براك علي الشيتان اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبمشاركة الوزراء العرب المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والأمين العام لجامعة الدول العربية ومدراء عامي مؤسسات العمل العربي الاقتصادي المشترك، والمدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي.

وفي كلمة له خلال افتتاح الاجتماع قال وزير المالية براك الشيتان «إن توقيت أعمال الدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يأتي في ظل ظروف استثنائية صعبة نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19»، والذي أدى إلى بث الذعر على نطاق عالمي، وألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي العالمي مؤدياً صدمة غير اعتيادية أنهكت العالم منذ أكثر من 6 أشهر، وتنامي القلق من مخاطر التفشي السريع لهذا الوباء وتزايد أعداد المصابين وحالات الوفاة».

واستكمل قائلاً «اننا نأمل أن ترى مشاريع القرارات المدرجة على جدول أعمالنا النور بما يحقق تطلعات الشعوب العربية، ومن أهمها إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية (31)، ومناقشة جهود الامانة العامة بالتعاون مع الشركاء في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، والعمل على أهمية تحقيق مبادرة الأمن الغذائي العربي في ظل التحديات الماثلة والتي تفاقمت بالجائحة».

وتم خلال الاجتماع استعراض واعتماد توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين والذي عقد يوم الأربعاء الماضي ، كما بحث المجلس العديد من موضوعات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (105) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة بين دورتي (105) و(106) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن.

كما تم خلال الاجتماع بحث إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية في دورته العادية (31)، ومناقشة جهود الامانة العامة بالتعاون مع الشركاء في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، ومبادرة تحقيق الأمن الغذائي العربي في ظل التحديات الماثلة والتي تفاقمت بجائحة فيروس كورونا. هذا وقد ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه كارثة انفجار مرفأ بيروت وأثرها على اقتصاد الجمهورية اللبنانية، اضافة الى بحث الموضوعات الاقتصادية الدورية، ومن أهمها جهود دولة فلسطين في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020، والخطاب العربي الموحد لعام 2020. يذكر بأن الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالانابة عبدالمحسن سعود الطيار قد ترأس (الوفد الكويتي) المشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورته 106 المنعقدة أمس.

ومن الجدير بالذكر فان اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورته 106 برئاسة الكويت قد انطلقت بتاريخ 30 أغسطس 2020، وذلك لعرض ورفع نتائجها الى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب المنعقد أمس.

