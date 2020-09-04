«فيتش» أكدت تقييم «الأهلي» عند +A بنظرة مستقرة

مال وأعمال

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفات البنك الأهلي الكويتي للمصدر طويل الأجل للبنك عند (+A) ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفقا لما جاء في التقرير الأخير الصادر من وكالة فيتش، فإن البنك الأهلي الكويتي يتمتع بمعدل امتياز معتدل في الكويت والمدعوم بتوسعه الإقليمي. كما يستفيد نهج أعمال البنك من زيادة التنويع الجغرافي في دعم زيادة الإيرادات وتوزيع القروض وقدرات تحصيل الودائع. كما أفادت «فيتش» أيضا أن إدارة البنك لديها سجل حافل في تحقيق الارباح المعقولة وأن التكامل الناجح للبنك الأهلي الكويتي - مصر يوضح المهارات التنفيذية القوية.

كما أظهر التقرير تقييم مقاييس رأس المال على أنها مرضية. حيث أعتمد تقييم رأس المال على مقدرة البنك الأهلي الكويتي على زيادة رأس المال في الأسواق المحلية والدولية مثل ما حدث في سبتمبر 2018 ، عندما أصدر البنك أدوات AT1 بقيمة 300 مليون دولار أميركي ما ساعد على تعزيز نسبة الاحترازية.

ويأتي التحسين المستمر في تقييم «فيتش» لملف تمويل البنك الأهلي الكويتي لاعتماد البنك علي تقليل الاقتراض بين البنوك. بالإضافة إلى إصدار أدوات الدين والتي توفر تمويلًا متنوعًا للبنك ما يعزز ملف استحقاقها. كما أقر التقرير بسلامة ملف السيولة في البنك الأهلي الكويتي.

