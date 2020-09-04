وقف أسهم «الديرة»

مال وأعمال

أعلنت البورصة عن استمرار وقف التداول على أسهم شركة الديرة القابضة بناء على افصاح الشركة الذي يفيد ببلوغ نسبة خسائر الشركة المتراكمة 81.69 %. وقالت البورصة في بيان لها، ان الايقاف يأتي تطبيقا للفقرة (8) من المادة (9 - 8 - 2) من كتاب قواعد البورصة، التي تفيد بأنه في حال تحقيق الشركة المدرجة لخسائر متراكمة تصل الى 75 % أو أكثر من رأسمال الشركة فان للبورصة القيام بوقف التداول في أسهم الشركة المدرجة.

كانت «الديرة» أعلنت اول من أمس عن خسائر بقيمة 1.91 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـأرباح الفترة المماثلة من عام 2019 البالغة 359.21 ألف دينار.

