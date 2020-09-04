خفض تصنيف البحرين

مال وأعمال

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف البحرين إلى B + من BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى الزيادات الملحوظة في عجز الميزانية والدين الحكومي، مما تسبب في انكماش حاد للناتج المحلي الإجمالي والضغط على احتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة. كما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف عُمان من BB إلى BB- مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى استمرار تآكل الميزانية العمومية والميزان الخارجي.

وذكر تقرير «المركز» أن شركة صناعات قطر («قطر») وبنك الإمارات دبي الوطني («الإمارات») كانا من بين أكبر الشركات الخليجية تحقيقاً للربح مسجلين زيادة بنسبة 26.1 % و22.2 % على التوالي في أغسطس.

