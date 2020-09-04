العبدالجليل: رعايتنا للمعرض استمرار للتواصل افتراضياً

علم ومعرفة

بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أطلقت جمعية الكاريكاتير الكويتية يوم الثلاثاء الماضي معرضها الافتراضي المشترك بعنوان الكاريكاتير في زمن الكورونا ويستمر حتى 16 من الشهر الحالي.

الى ذلك أكد أمين عام المجلس كامل سليمان العبدالجليل أن اقامة هذا المعرض يأتي تنفيذا لسياسة الأمانة العامة استمرار التواصل مع الجمهور بالوسائل الافتراضية كما بدأها منذ الفترة الأولى لاجتياح وباء كورونا العالم حيث اعتمد المجلس العديد من الفعاليات الفنية والثقافية بهذه الطريقة مواكبا للعديد من دوائر الثقافة والفكر في المنطقة العربية والعالم.

وأضاف بقوله نحن نؤمن بأن دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أساسي في ظل هذا الوباء العالمي وأن استمرار تقديم رسالته الثقافية واجب حضاري وانساني تجاه جمهوره في دولة الكويت وخارجها.

من جانبه قال رئيس الجمعية الكاريكاتير الكويتية محمد ثلاب أن المعرض يقام برعاية كريمة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب و يتكون من 70 لوحة فنية تعبر عن أزمة كورونا وترصد الحياة التي عاشها العالم من الحظر المنزلي واتباع تعليمات السلطات الصحية واعتماد سياسات الحظر الجزئي. وأضاف يشارك في المعرض 25 فناناً من أعضاء الجمعية بينها لوحات شكر للصفوف الأولى على جهودهم للحد من انتشار جائحة كورونا، وستكون هناك ورش عمل وحلقات نقاشية افتراضية.

