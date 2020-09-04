مقتنيات الشاعر السياب تسلم إلى مكتبة الكونغرس

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أعلن نجل الشاعر العراقي الراحل بدر شاكر السياب، أنه سيسلم مقتنيات والده الى مكتبة الكونغرس في الولايات المتحدة، بغية الحفاظ عليها، ونقلت وسائل اعلام عراقية عن جيلان قوله، ان «العراق مر بعقود من الحروب والحصار، وأن الأسرة تضررت منذ وفاة الوالد الى سنين قريبة، وأن الانتقالات الكثيرة من دار الى دار كان لها أثر في فقدان الكثير من الأمور وفي كل مرة نفقد شيئا من مقتنياته».

وأضاف نجل بدر شاكر السياب، أن الفقد الأكبر كان أثناء وفاة الوالد وانتقالنا من الدار الحكومية، اذ فقدت كمية كبيرة من الصناديق التي كانت تحتوى على كتب الوالد ومخطوطاته وأضاف، خلال احدى زياراتي للبصرة، جمعت ما تبقى من مخطوطات والدي ونقلتها معي الى الولايات المتحدة الأميركية حيث أقيم، وأنوي تسليمها الى مكتبة الكونغرس الأميركي للحفاظ عليها بعدما رأيت الاهمال في الحفاظ على منزل السياب وحفظ تراثه. وبدر شاكر السياب ولد في محافظة البصرة في جنوب العراق في الخامس والعشرين من ديسمبر 1926، وتوفي في الرابع والعشرين من ديسمبر 1964، وهو شاعر عراقي يعد واحدا من الشعراء المشهورين في الوطن العربي في القرن العشرين، كما يعتبر أحد مؤسسي الشعر الحر في الأدب العربي.

