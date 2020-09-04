«كلمات».. تفتح نافذة على الثقافة القطرية

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نظم الملتقى القطري للمؤلفين جلساته التفاعلية التي تسعى الى مد جسور التواصل مع الثقافات المختلفة حيث استضافت مبادرة «كلمات» نخبة من المثقفين التركيين لفتح آفاق أرحب بين الثقافتين التركية والقطرية، وحل الاعلامي هشام جوناي رئيس جمعية «صحفيو أوراسيا»، الاعلامية خديجة سكا، والسيناريست والروائي القطري ابراهيم لاري ضيوفا على الملتقى في جلسة بعنوان «حرية الكلمات». حيث أكد هشام جوناي أن تركيا لها علاقات تاريخية مع بلدان آسيا، افريقيا، وأوروبا، نظرا لموقعها الجغرافي القريب منها، موضحا أن المجتمع التركي ليس مطلعا على الأدب العربي بالشكل الكافي لاسيما كتابات الشباب. وفي سياق آخر أشار السيناريست والروائي القطري ابراهيم لاري الى أن الكتابة المسرحية تختلف عن الكتابة الأدبية فالكاتب المسرحي يجب أن يكون ملما بخبايا المسرح باعتبار أن الكتابة المسرحية لها متطلبات مختلفة عن الكتابة الروائية، من حيث التدقيق في التفاصيل معتبرا أن عبدالرحمن المناعي، حمد الرميحي وغانم السليطي، من أفضل من كتب النصوص المسرحية، حيث لم يفوتوا أيا من التفاصيل المهمة المتعلقة بالاضاءة والديكور والحركة في المسرح وكل التفاصيل. من جهتها أكدت خديجة سكا أن تمكنها من اللغة العربية ساعدها كثيرا في مجال عملها الصحافي وخاصة في تخصصها في الثقافة والفن، حيث تجمع اسطنبول الكتاب العرب وتحتضن لقاءاتهم، فيما لم يتمكن أحد من الصحافيين الأتراك من اجراء مقابلات وحوارات معهم، لذلك سعت لتعلم اللغة العربية وأجرت العديد من اللقاءات الصحفية من مثقفين وكتاب وفنانين من سورية، ليبيا، مصر، ومختلف الدول العربية، مؤكدة أنها استفادت كثيرا من تعلم اللغة العربية لاسيما أنها من هواة الثقافة العربية خاصة نظرا للقواسم المشتركة بين تركيا والدول العربية من ثقافة وتاريخ.