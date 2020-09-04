مناقشة «اليهود في الكويت.. وقائع وأحداث» للإنكليزية

علم ومعرفة

ناقش برنامج الماجستير في الترجمة التابع لكلية الآداب اطروحة للطالب محمود الحسن بعنوان ترجمة كتاب «اليهود في الكويت: وقائع وأحداث» للكاتب حمزة العليان الى الانكليزية مع التعقيب، حيث جاءت لجنة المناقشة برئاسة أ.د.مشاعل الحملي وعضوية كل من د.علاء الدين الخرابشة ود.بكري العزام. وتناولت المناقشة ترجمة الكتاب (اليهود في الكويت: وقائع وأحداث) الى الانجليزية والتعقيب على الترجمة، فقد تم تسليط الضوء على بعض الصعوبات والمشكلات المتعلقة بالترجمة والخطوات والاستراتيجيات المتبعة لمعالجتها. تتضمن الصعوبات والمشكلات التي تمت مناقشتها ترجمة المصطلحات ذات الدلالات الثقافية والفكرية والمترادفات وترجمة العقود والوثائق والتعبيرات المجازية والأغاني والأشعار، وتم استعراض بعض الاستراتيجيات والطرق المتبعة للتعامل مع تلك الصعوبات والمشكلات، كالاضافة والحذف والكلمات المستعارة والترجمة التواصلية وترجمة المعنى، وقد تخلص المناقشة بأن الغاية هي خلق توازن بين الترجمة التواصلية وترجمة المعنى لنقل مضمون النص الأصل باخلاص والحفاظ على انسيابية النص المترجم.

