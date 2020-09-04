عقوبات أميركية على مسؤولي «الجنائية الدولية» والمحكمة ترد: إجراءات قمعية ضد «سيادة القانون»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بينهم المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة.

واتهم وزير الخارجية مايك بومبيو المحكمة بـ «محاولات غير مشروعة لاخضاع الأميركيين لولايتها القضائية». وتحقق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي فيما اذا كانت القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب في افغانستان. وانتقدت الولايات المتحدة المحكمة منذ تأسيسها، وهي واحدة من اثنتي عشرة دولة لم تنضم للمحكمة.

في المقابل دانت المحكمة الدولية العقوبات معتبرة انها «غير مسبوقة» و«غير مقبولة». وقالت المحكمة في بيان في مقرها في لاهاي انها «تدين العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على المدعية العامة وعلى عضو في مكتبها». وقالت المحكمة في بيانها ان «هذه الأعمال القمعية الموجهة ضد مؤسسة قضائية دولية ومسؤوليها غير مسبوقة وتشكل هجمات خطيرة على المحكمة وعلى نظام روما الأساسي للقضاء الجنائي الدولي وسيادة القانون بشكل عام». من جهته قال رئيس هيئة الدول الأطراف في المحكمة القاضي او غون كوون «أرفض بشدة هذه الاجراءات غير المسبوقة وغير المقبولة ضد منظمة دولية تأسست على معاهدات»، وأضاف ان العقوبات الأميركية «لا تؤدي سوى الى اضعاف جهودنا المشتركة لمحاربة الافلات من العقاب لفظائع جماعية». وأعلن عن اجتماع مقبل لمكتبه «لدراسة الاجراءات».

ودانت بلقيس جراح وهي كبيرة المستشارين في منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية، العقوبات الأميركية ووصفتها بأنها «تدن جديد مخجل لالتزامات الولايات المتحدة بتحقيق العدالة لضحايا اسوأ الجرائم». واعتبرت في تغريدة على حسابها على «تويتر» ان خطوة بومبيو كانت بمثابة «انحراف مذهل للعقوبات الأميركية، المصممة لمعاقبة منتهكي الحقوق والحكام الفاسدين، لاستهداف اولئك الذين يحققون في جرائم الحرب». وتحقق المحكمة الجنائية الدولية التي انشئت بموجب معاهدة للأمم المتحدة في عام 2002 وتقدم الى العدالة المسؤولين عن الابادات الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، وتتدخل عندما لا تستطيع السلطات الوطنية مقاضاة المسؤولين او عندما لا ترغب في ذلك. وتمّ التصديق على المعاهدة من قبل 123 دولة، بما فيها المملكة المتحدة. لكنّ الولايات المتحدة - الى جانب الصين والهند وروسيا - رفضت الانضمام، بينما اتهمت بعض الدول الأفريقية الهيئة بالتركيز بشكل غير عادل على الأفارقة.

