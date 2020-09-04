لبنان: أديب يأمل بفريق «تكنوقراط منسجمين»

عربيات ودوليات

بيروت - واشنطن - الوكالات: أعلن رئيس الحكومة اللبناني المُكلف مصطفى اديب، بعد انهائه اجراء مشاورات مع النواب، رغبته في تشكيل حكومة «اختصاصيين» (تكنوقراط) سريعاً، غداة اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انتزاعه تعهداً من القوى السياسية باتمام المهمة خلال اسبوعين فيما اعلنعت واشنطن رفضها مشاركة حزب الله في الحكومة.

وقال اديب للصحافيين «سننطلق من مبدأ ان الحكومة يجب ان تكون حكومة اختصاصيين تعالج بسرعة وحرفية الملفات المطروحة، وتستعيد ثقة اللبنانيين المقيمين والمغتربين والمجتمعين العربي والدولي» وأعرب عن امله في تشكيل حكومة «مع فريق منسجم» مضيفاً انه «بعد الاستشارات تبين ان القواسم المشتركة اكثر من الخلافية» بين الأطراف السياسية. ورأى ان «أي نقطة خلاف يمكن حلها بالحوار لمعالجة الأزمة المعيشية وانفجار المرفأ والاصلاحات»، معرباً عن امله بـ»تعاون مجلس النواب لاقرار القوانين اللازمة».

من جهته قال رئيس الجمهورية ميشيل عون «لمسنا من الرئيس ماكرون استعداداً لتذليل العقبات التي يمكن ان تواجه العمل من اجل تطبيق الاصلاحات ومتابعة مسيرة مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان وغيرها من الاجراءات لوضع لبنان على سكة الحلول الفعلية اقتصادياً» حسب ما نقلته عنه صفحة الرئاسة اللبنانية على «تويتر». وأضاف «اندفاعة الرئيس ماكرون تجاه لبنان يجب ان يقابلها عزم لبناني صريح على مساعدة انفسنا وتشكيل حكومة قادرة وشفافة في اسرع وقت ممكن للبدء في اتخاذ خطوات اصلاحية فورية تسهم في اطلاق عملية انقاذ لبنان وتقديم الدعم الدولي له».

الى ذلك قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان اورتاغوس لقناة «العربية» ان واشنطن لا تريد ان يكون حزب الله جزءا من الحكومة اللبنانية. وأضافت اورتاغوس ان الولايات المتحدة لا يمكنها ان تعمل كالمعتاد مع لبنان، في ظل التهديدات التي يفرضها حزب الله، ودون التعهد بالقيام باصلاحات بطريقة شفافة. ولكنها اردفت قائلة ان اميركا تعمل عن كثب مع فرنسا لدعم لبنان، وانه يجب تنفيذ الاصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون.

