العراق: سجال سياسي يؤخر «قانون الانتخابات»

عربيات ودوليات

قالت مصادر المفوضية العليا للانتخابات في العراق انها تنتظر اتفاق الكتل السياسية حول اتمام اجراءات قانون الانتخابات فيما يتعلق بقضية الدوائر الانتخابية المفترض استكمالها بملحق القانون، فيما لم يحسم الجدل بهذا الخصوص بعد. وتضمن مقترحا جديدا وضعته تحالفات سياسية للخروج من هذه الازمة والتصويت على مجمل القانون «آلية وسطية» للدوائر المتعددة بان تكون اكثر من دائرتين انتخابيتين في كل محافظة ولا تزيد عن خمس دوائر.

ويتكون قانون الانتخابات الجديد في العراق من خمسين مادة، ويدور الخلاف على المادة الـخامسة عشرة منه التي تنص على ان «الدوائر الانتخابية تنقسم على اساس دائرة انتخابية واحدة لكل قضاء في المحافظة، الى جانب مهمة انجاز قانون الانتخابات المناطة بالبرلمان تنتظر المفوضية اكمال نصاب المحكمة الاتحادية وتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير الرقابة الأممية».

ورأى النائب عن كتلة «النهج الوطني» حسين العقابي امس، ان الدائرة الواحدة لكل محافظة والمرشح الأعلى اصواتا بغض النظر عن القائمة، هما «الخيار الأفضل» للانتخابات المقبلة، فيما اشار الى ان المعيار الأنسب لأي قانون انتخابات هو تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. وقال العقابي في تصريح صحافي، ان «النقطة الاهم باي قانون انتخابات في اي دولة بالعالم بغض النظر عن شكله وتفصيلاته هي تحقيق العدالة لأنها الهدف الاهم في اي انتخابات»، مبينا ان «الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص هي المعيار الأهم باي قانون انتخابي وأن يكون محل ثقة من قبل القوى السياسية والناخبين». وأضاف العقابي انه «للأسف الشديد فان كل نموذج طرح سابقاً كان فيه شبهات وسوء اداء ومشكلات في التطبيق والتنفيذ»، لافتا الى ان «البعض يحصر المشاكل في الدوائر لكن الحقيقة ان من يطلع على كل قوانين الانتخابات في العالم سيجد هناك العديد من المشاكل ولا نعتقد وجود قانون مثالي بحد ذاته». وشدد على ان «تطبيق قانون الدوائر المتعددة بالعراق صعب جدا، لسبب واضح وهو عدم وجود تعداد سكاني دقيق او ترقيم للمنازل والمحلات وعدم وجود آلية واضحة وشفافة ومعتبرة لتقسيم الدوائر، لانه بحال اردنا تقسيم محافظة معينة الى اربع دوائر فليس لدينا آلية لتحقيق هذا التقسيم ناهيك عن المشاكل السياسية والقومية والمذهبية ووجود مناطق متنازع عليها وهناك من يعتبر تقسيم الدوائر فيه اقصاء له وغيرها من المشاكل». واكد العقابي ان «رؤيتنا وفق المعطيات الموجودة على الارض، بأن تكون المحافظة دائرة واحدة هو شيء مقبول نوعا ما وقد استقر الوضع الانتخابي عليه طيلة السنوات السابقة وأن يتم اختيار المرشح الأعلى اصواتا بغض النظر عن القائمة سواء كانت فائزة او خاسرة بعتبة او دون عتبة وان يصار الى تسلسل المرشحين من الاعلى للادنى بغض النظر عن قوائمهم مع اخراج كوتا النساء»، معتبراً ان «هذا الخيار هو الأفضل».

من جهته اكد الحزب الديموقراطي الكردستاني ان «موقف الكرد واضح هو رفض قانون تعدد الدوائر في الوقت الحالي، لأنه يتسبب بأزمة كبيرة، بسبب عدم وجود تعداد سكاني حتى الآن، فضلاً عن المشاكل الموجودة في المناطق المتنازع عليها، لذلك طرح بارزاني هذا الموضوع على المسؤولين». وأشار الى ان «هناك تحسناً نوعياً في العلاقات بين بغداد وأربيل، والزيارة الأخيرة لبارزاني ستسرع بانجاز اتفاقات تخص القضايا الاقتصادية والأمنية، وهذه الرغبة موجودة لدى قادة الكتل السياسية ايضا، وقريبا سيكون وفد اقتصادي رفيع المستوى في بغداد لاستكمال تلك القضايا».

بدورها حددت كتلة «بدر» النيابية، خيارين لاستئناف عقد جلسات البرلمان واكدت ان البرلمان سيركز على القوانين المطروحة امامه مثل قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية وموازنة 2021.

