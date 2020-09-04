ماكرون يوبخ صحافياً بسبب مقال عن لقاء مع حزب الله

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: وبخ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الصحافي الفرنسي في صحيفة «لو فيغارو» جورج مالبرونو بعد نشره مقالا عن اجتماع ماكرون مع رئيس الكتلة النيابية لحزب الله اللبناني محمد رعد خلال زيارة ماكرون الى لبنان. ونشرت شبكة «الي سي آي» الفرنسية لقطات يظهر فيها ماكرون محتدا وهو يخاطب الصحافي الفرنسي بصوت عال قائلا «ما فعلته هناك (في المقال) مع الأخذ في الاعتبار حساسية الموضوع، ومع كل ما تعرفه من تاريخ هذا البلد، هو عمل غير مسؤول». وأضاف الرئيس الفرنسي منتقدا مقال مالبرونو «غير مسؤول لفرنسا، غير مسؤول بالنسبة للمعنيين هنا، وخطير من الناحية الأخلاقية.. لطالما دافعتُ عن الصحافيين. سأفعل ذلك دائما. لكنني اتحدث اليك بصراحة. ما فعلته هو عمل خطير وغير مهني وتافه». ويظهر في المشاهد، مغادرة ماكرون على الفور عقب انتهائه من مخاطبة الصحافي، دون ان يمنحه حتى حق الرد.