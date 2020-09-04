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عربيات ودوليات

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صواريخ إسرائيلية تستهدف مطاراً عسكرياً في حمص


عواصم - الوكالات: أعلن الاعلام الرسمي السوري ان اسرائيل قصفت ليل الأربعاء الخميس بالصواريخ مطارا عسكريا في حمص (وسط) بعد يومين من غارات اوقعت قتلى جنوب دمشق. ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر عسكري ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجمات صاروخية اسرائيلية استهدفت مطار «التيفور» (T4) بريف حمص، وقالت الوكالة ان الهجمات سببت خسائر مادية فقط. وباتت تل ابيب تقر علنا بمسؤوليتها عن مئات الغارات التي استهدفت مواقع في سوريا على مدى السنوات الماضية وتقول انها تستهدف الوجود العسكري الايراني، وتعمل على منع حزب الله اللبناني من تهريب اسلحة متطورة الى لبنان انطلاقا من الأراضي السورية.


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