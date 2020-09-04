واشنطن تؤكد رسمياً: لقاح «كورونا» أول نوفمبر

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عواصم- الوكالات: طلبت السلطات الصحية الأميركية من حكومات الولايات أن تستعد لتوزيع لقاح مضاد لمرض «كوفيد-19» على نطاق واسع، بحلول مطلع نوفمبر بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن وثائق رسمية. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها «سي دي سي» قوله في رسالة أرسلها إلى حكومات الولايات إنه يطلب منها «بصورة عاجلة» أن تفعل كل ما هو ضروري من أجل أن تكون مراكز توزيع اللقاح المرتقب في وضع يسمح لها بالعمل بشكل كامل بحلول الأول من نوفمبر 2020.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعهد سابقا ببدء طرح وتوزيع اللقاح في موعد مبكر، قبل نهاية العام الحالي وفي أغسطس الماضي نشرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن إدارة ترامب تبحث تسريع وتيرة عملية إقرار لقاح تجريبي تطوره شركة «أسترازينيكا» وجامعة «أوكسفورد» للوقاية من «كورونا»، لاستخدامه في الولايات المتحدة، قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثالث من نوفمبر.

وشدد ريدفيلد في رسالته على ضرورة إزالة كل العوائق الإدارية وإصدار التراخيص والشهادات اللازمة كي تتمكن هذه المرافق من العمل بكامل طاقتها في الموعد المحدّد، الذي يصادف قبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية. وتعتبر هذه الرسالة مؤشّراً جديداً على أنّ السباق لإنتاج أول لقاح مضاد لـ»كوفيد-19» يسير بأقصى سرعته في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً في العالم من الوباء. وأكد ريدفيلد أن السلطات الصحية الأميركية «تستعد بسرعة للقيام بعملية توزيع واسعة النطاق للقاحات مضادّة لفيروس «كوفيد-19» في خريف 2020».

من جهة ثانية وفي تأكيد على نية الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، قالت مسؤولة أميركية إن بلادها لن تدفع نحو 80 مليون دولار من مستحقات عليها للمنظمة، وستستخدم المبلغ في سداد جزء مما عليها للأمم المتحدة في نيويورك. وكان لزاما على ترامب بموجب قرار مشترك للكونغرس الأميركي عام 1948، أن يبلغ بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية قبل الموعد المقرر بعام، وهو مطالب بدفع التزامات واشنطن للمنظمة في السنة المالية الحالية.

على صعيد متصل توصل تحليل لسبع تجارب دولية، إلى أن علاج مرضى الحالات الحرجة المصابين بكوفيد-19 بأدوية من عائلة الستيرويدات الرخيصة والمتوفرة على نطاق واسع يحد من خطر الوفاة بنسبة 20% مما يدفع منظمة الصحة العالمية إلى تحديث إرشاداتها العلاجية، وفق ما نقلته «رويترز». وجمع التحليل بيانات تجارب منفصلة على جرعات منخفضة من العقاقير هيدروكورتيزون وديكساميثازون وميثيل بريدنيزولون وتوصل إلى أن الستيرويدات تعزز معدلات إنقاذ حياة مرضى كوفيد-19 التي تستدعي حالاتهم دخول غرفة العناية المركزة.

كما قال الباحثون في بيان: «يعادل هذا بقاء نحو 68% من المرضى (الأكثر إصابة بكوفيد-19) على قيد الحياة بعد علاجهم بالكورتيكوستيرويدات مقارنة ببقاء نحو 60% على قيد الحياة في غياب الكورتيكوستيرويدات».

في تطور اخر، أكدت مفوضية اللاجئين «UNHCR» في تقرير بعنوان «معاً من أجل تعليم اللاجئين» أن فيروس «كورونا» يتهدد تعليم اللاجئين ونصف الأطفال اللاجئين في العالم خارج المدرسة وذكرت المفوضية في تقريرها «مالم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فورية وجريئة للتغلب على الآثار الكارثية لوباء فيروس «كورونا» على تعليم اللاجئين، فإن طاقات ملايين الشبان من اللاجئين والذين يعيشون في بعض من المجتمعات الأكثر ضعفاً في العالم ستكون معرضة لمزيد من المخاطر.

