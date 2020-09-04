ترامب يوقف تمويل «المدن الخارجة عن القانون»

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واشنطن- الوكالات: هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إدارته ستبذل ما في وسعها لمنع «عُمَد المدن الضعفاء والمدن الخارجة عن القانون» حسب تعبيره من الاستفادة من التمويل الفيدرالي في الوقت الذين يسمحون فيه لمثيري الفوضى بإيذاء الناس وحرق المباني وإلحاق الضرر بالأرواح والمتاجر.

ووقع ترامب مذكرة تتضمن توجيهات لمكتب الإدارة والموازنة بوقف التمويل عن المدن التي يصفها بـ»الفوضوية» ومن بينها نيويورك، والعاصمة واشنطن، وسياتل، وبورتلاند.

وشكك حاكم نيويورك أندرو كومو في شرعية المذكرة، التي وقعها الرئيس دونالد ترامب من أجل وقف الدعم الفدرالي عن مدن وصفها بالخارجة عن القانون، ومن ضمنها نيويورك. وقال كومو، خلال مؤتمر صحافي «إنه الأمر ذاته.. الموضوع سياسي ولا مبرر له وهذا غير قانوني؛ لكنها محاولة أخرى لضرب مدينة نيويورك». وأضاف كومو أن ما يزعج ترامب هو كون مدينة نيويورك، التي ينحدر منها ترفضه تماما. وأشار كومو إلى أن ترامب شخص غير مرغوب فيه بمدينة نيويورك، وأنه «سيكون بحاجة لجيش لحمايته إذا ما فكر بزيارة المدينة»، حسب تعبيره.

من جهة أخرى قال النائب العام الأميركي ويليام بار إنه يستخدم «المنطق» بدلا من الدليل في دعم ادعاءات بأن إرسال بطاقات الاقتراع عن طريق البريد يمكن أن يكون عرضة لتزوير الأصوات؛ لأن دولا أجنبية يمكن أن ترسل آلاف بطاقات الاقتراع المزورة.

الى ذلك أعلنت حملة المرشّح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن أن نائب الرئيس السابق سيزور في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن عائلة جايكوب بليك الأميركي الأسود الذي أطلق عليه مؤخرا شرطي أبيض النار عن قرب فأصابه بـ7 رصاصات في ظهره.

وقالت حملة بايدن إن نائب الرئيس السابق سيعقد اجتماعات في كينوشا لتوحيد الأميركيين في زيارة للولاية هي الأولى منذ 8 سنوات لمرشح ديمقراطي للرئاسة.

وكان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب زار هذه المدينة الثلاثاء لكنه لم يلتق بأقارب بليك، رب العائلة البالغ (29 عاما) والذي أصيب في 23 أغسطس بـ7 رصاصات في ظهره أطلقها عليه شرطي أبيض من مسافة قريبة وأمام أعين أبنائه الثلاث أثناء محاولته اعتقاله. وقال بار لشبكة «سي إن إن» الإخبارية «أنا أستند في ذلك إلى المنطق القلق يساور الناس بشأن النفوذ الأجنبي، وإذا استخدمنا نظام الاقتراع الذي تحاول الولايات الآن اعتماده، فإنه يترك إمكانية التزوير مفتوحة».

على صعيد متصل قتلت الشرطة الأميركية في مدينة واشنطن رجلا من أصل أفريقي في وقت لا تزال فيه تداعيات مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد مستمرة. وطالب نائب محلي بالتحقيق في الحادثة والاطلاع على صور كاميرات المراقبة في حين طالب فرع حركة «حياة السود مهمة» في واشنطن بالتظاهر في المكان احتجاجا على موت الشاب الذي قالت الشرطة إنه حاول الفرار واعتقدت أنه كان مسلحا.

