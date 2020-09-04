الإعصار «مايساك» يضرب الكوريتين

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بوسان «كوريا الجنوبية»- الوكالات: ضرب إعصار قوي محمل بأمطار غزيرة امس الكوريتين حيث أودى بحياة شخص في الجنوب وأغرق الشوارع بالمياه في أحد مرافئ الشمال خلال اجتياحه شبه الجزيرة. والإعصار «مايساك» وهو اسم نوع من الأشجار باللغة الكمبودية، وصل إلى بوسان في الساحل الجنوبي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا بالساعة، اقتلعت إشارات المرور وأشجار، وأغرقت شوارع بالمياه. وقتلت امرأة بعد أن أدت الرياح إلى كسر نافذة في شقتها في المدينة. وتم إجلاء أكثر من 2200 شخص إلى مراكز إيواء موقتة، فيما قطعت الكهرباء عن قرابة 120 ألف منزل في أنحاء المناطق الجنوبية من شبه الجزيرة وفي جزيرة جيجو.ودمر الإعصار ايضا تمثال ديناصور في حديقة في أولسان. وانتشرت صور للتمثال وقد كسر عنقه. وواصلت العاصفة طريقها شمالا فوق بحر اليابان المعروف ببحر الشرق في كوريا، قبل أن تصل اليابسة في كيمتشايك بكوريا الشمالية. وعادة تكون أضرار الكوارث الطبيعية أكبر في كوريا الشمالية، نظرا لبنيتها التحتية الضعيفة. وهي أيضا معرضة للفيضانات لأن العديد من الجبال والتلال أزيلت غاباتها.