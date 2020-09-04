الخلافات مستمرة بين برشلونة ووالد ميسي

دوليه

أكدت تقارير صحافية إسبانية أن والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يتوصل إلى أي اتفاق مع رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو في أول اجتماع بين الطرفين، بشأن قضية رحيل «ليو» عن ناديه الكاتالوني.

وقالت التقارير إن بارتوميو عرض تمديد عقد ميسي لموسمين إضافيين، ولكن والد ليو ووكيل أعماله يصر على رحيل النجم الأرجنتيني مجاناً ودون الالتزام بالشرط الجزائي.

وكان خورخي ميسي وصل إلى العاصمةِ الكاتالونية، تمهيداً لعقد اجتماع مع رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو، بخصوص مستقبل ابنه وسيحاولُ خورخي إقناعَ برشلونة بالتوصل لصيغةٍ وديةٍ لرحيل ميسي، الذي يعتبرُه النادي ركيزة أساسية في مشروع كومان.

ووصل والد ميسي من مدينة روزاريو الأرجنتينية صباحا في صالة الطائرات الخاصة في مطار إل برات في برشلونة وركب سيارة أجرة بعدما تفادى سربا من الكاميرات.

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، فجر الأسبوع الماضي زلزالا في عالم الكرة المستديرة بإعلانه عن طريق محاميه عن رغبته في ترك النادي الكاتالوني الذي انضم الى صفوفه عام 2000 عن 13 عاماً.

ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى يونيو 2021، والذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم.

في المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى في العاشر من يونيو الماضي لكن «البرغوث» الارجنتيني يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لاكثر من ثلاثة أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم ينته سوى في الاسبوع قبل الاخير من شهر أغسطس الماضي.

ويصر الفريق الكاتالوني على أن قائده لن يغادر إلا إذا تم دفع البند الجزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو (833 مليون دولار)، وهو ما دعمته رابطة الدوري الإسباني، التي تؤكد بدورها البند الجزائي لا يزال سارياً.

