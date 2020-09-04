18 لاعباً من بوكا جونيورز مصابون بـ «كورونا»

دوليه

أعلن بوكا جونيورز أن 18 من لاعبيه مصابون بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل 15 يوما من عودته للمنافسة في المجموعة الثامنة من كأس ليبرتادوريس، في مباراة مقررة في 17 من سبتمبر الجاري أمام نادي ليبرتاد الباراغواني في أسونسيون.

وذكر بوكا جونيورز في بيان صدر الليلة الماضية، أنه أجرى أول من أمس اختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد لأفراد الفريق، وتم “رصد أربع حالات لديها أعراض خفيفة، وست حالات كان لديها أعراض خفيفة وزالت، وثماني حالات لا تظهر عليها أعراض».

وأكد النادي أن جميع المصابين يخضعون لإجراءات عزل صحية صارمة وفقا للبروتوكولات، وستجرى لهم اختبارات جديدة قبل عودتهم مرة أخرى للتدريبات.

وأضاف حامل لقب الدوري الأرجنتيني الممتاز في البيان أن باقي اللاعبين سيعودون للعمل بناء على تعليمات السلطات الصحية.

