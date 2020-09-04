نيمار بعد إصابته بـ «كورونا»: أنا بخير

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طمأن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، على حسابه في «انستغرام» جماهير كرة القدم بعد ثبات اصابته بفيروس كورونا، وكتب «أنا بخير» مع صوره له رفقة ولده دافي. وأصيب نيمار إضافة إلى اثنين آخرين من زملائه في الفريق بفيروس كورونا، بحسب تقارير. وقالت وسائل إعلام إنّ والد نيمار وابنه البالغ من العمر تسع سنوات أصيبا أيضاً بالفيروس. وثبتت إصابة نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، بالفيروس بعد عودته من عطلة في جزيرة إيبيزا الإسبانية. وذكرت وسائل إعلام برازيلية أنّ مهاجم باريس سان جرمان قطع رحلته وعاد إلى العاصمة الفرنسية يوم الأحد بعد أن شعر بتوعك. وكان باريس سان جرمان أعلن إصابة ثلاثة من لاعبيه ثبتت إصابتهم بالفيروس، لكنه لم يسمهم. وقال سان جرمان في بيان: «جاءت نتائج فيروس كورونا إيجابية لثلاثة من لاعبي الفريق وهم يخضعون الآن للبروتوكول الصحي المناسب». وأضاف النادي في بيان: «سيواصل جميع اللاعبين والجهاز التدريبي الخضوع للاختبارات في الأيام المقبلة.» ولكن النادي الفرنسي رفض تأكيد هوية اللاعبين المعنيين. لكنّ وكالة فرانس برس نقلت عن مصدر في الفريق إجابته بـ «نعم» عندما سئل عما إذا كان نيمار من بين أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، إلى جانب زملائه في الفريق أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، كما كانت أفادت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية في وقت سابق. ويبدو أنّ الحالات مرتبطة برحلة قام بها العديد من لاعبي سان جرمان إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية الواقعة على البحر المتوسط ، عقب هزيمة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ.