مان يونايتد ضم فان دي بيك

دوليه

تعاقد نادي مان يونايتد الإنكليزي أول من امس مع لاعب وسط فريق أياكس أمستردام دوني فان دي بيك مقابل 39 مليون يورو عدا عن الاضافات. وأصبح اللاعب الدولي الهولندي البالغ من العمر 23 عاما أول تعاقد لفريق النروجي اولي غونار سولسكاير في فترة الانتقالات الصيفية في صفقة قد ترتفع لتصل إلى 44 مليون يورو. ووقع فان دي بيك الذي لعب دورا هاما في تأهيل أياكس الى الدور نصف النهائي لدوري ابطال اوروبا في نسخة 2018-2019 عقدا لمدة خمسة أعوام مع الشياطين الحمر مع خيار التجديد لموسم اضافي. وقال فان دي بيك «لا أستطيع أن أشرح كم هي فرصة رائعة الانضمام إلى ناد له تاريخ رائع». واضاف «أود أن أشكر الجميع في أياكس. لقد نشأت هناك وسيكون لدي دائما رابطة خاصة مع النادي. أنا الآن على استعداد لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي وتقديم أداء على أعلى مستوى وليس هناك مستوى أعلى من مان يونايتد». وواصل «بعد أن تحدثت مع المدرب حول رؤيته للفريق، فإن الاتجاه الذي يسير فيه النادي مثير للغاية ولا أستطيع الانتظار لأكون جزءا منه». واعتبر سولسكيار أن لاعبه الجديد «يتمتع بكل الصفات الفنية اللازمة للفريق ولديه الشخصية المطلوبة للنجاح في يونايتد». وأوضح أن «قدرته على رؤية الملعب وتوقيت تحركاته وقراءة اللعبة سوف تكمل حقا الصفات التي لدينا في خط الوسط ووصوله يعزز حقا المواهب التي لدينا في هذا المركز».