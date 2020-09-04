الإصابة تبعد أسنسيو عن إسبانيا

دوليه

أعلن منتخب إسبانيا أن لاعبه ماركو أسنسيو غادر الفريق بسبب وجود تورم في ركبته، وبالتالي غيابه عن مواجهتي «لا روخا» المرتقبتين أمام ألمانيا وأوكرانيا ضمن منافاسات دوري الأمم الاوروبية. وجاء في بيان صادر عن المنتخب: «خضع لاعب خط الوسط لفحوصات طبية منعته من التدريب مع زملائه. كشفت صورة الرنين المغناطيسي أن الورم في الركبة يتطلب بضعة أيام من الراحة. وبسبب هذا الألم، ترك اللاعب الفريق». وغاب أسنسيو عن معظم فترات موسم 2019-2020 بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي الخارجي لركبته اليسرى خلال مباراة ودية ضد أرسنال الانكليزي في ميامي في يوليو من العام الماضي. وخصع لجراحة في أغسطس 2019 وبدأ بعدها عملية إعادة التأهيل لفترة ثمانية اشهر، واستفاد من توقف المنافسات قرابة ثلاثة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ما مكنه من خوض مباريات الليغا مع النادي الملكي بعد الاستئناف. وبحسب الصحف الإسبانية، سيعود أسنسيو (24 عاماً) الذي لعب 24 مباراة مع المنتخب الاول إلى الفريق الطبي لريال مدريد الذي سيقيّم حالته استعداداً للموسم الجديد. وستستضيف إسبانيا نظيرتها أوكرانيا بعد غد على ملعب الفريدو دي ستيفانو في المقر التدريبي لريال مدريد في فالديبيباس في ضواحي العاصمة الاسبانية، حيث خاض مبارياته في الدوري المحلي بعد الاستئناف في يونيو الفائت خلف ابواب موصدة بوجه الجماهير قبل ان يحرز اللقب.