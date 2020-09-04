أرتور: اللعب بجانب رونالدو

دوليه

حلم سيتحقق قال البرازيلي أرتور لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي الجديد إن اللعب إلى جانب كريستيانو رونالدو سيكون بمثابة «تحقيق حلم»، كما أنه لم ينسَ شكر ناديه السابق برشلونة وذلك يوم تقديمه للإعلام في مدينة تورينو معقل السيدة العجوز أول من امس. وبعد أن لعب موسمين إلى جانب ليونيل ميسي في برشلونة، يتأهب الدولي البرازيلي للعب مع كريستيانو رونالدو. وقال اللاعب عند تقديمه لوسائل الإعلام «لقد حظيت بامتياز اللعب مع لاعبين رائعين. اللعب مع رونالدو يكاد يكون بمثابة تحقيق حلم». وأضاف «يوم مهم للغاية بالنسبة لي. أشكر عائلتي، والمديرين، وفابيو (باراتشي المدير الرياضي في يوفي) وجميع الذين رحبوا بي». وفاز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، لكنه أقال المدرب ماوريتسيو ساري بعد خسارته أمام ليون في الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا. وتم تعيين لاعب خط الوسط السابق الشهير أندريا بيرلو خلفاً لساري، وقال أرتور إنه يتشرف باللعب تحت قيادة مدربه الجديد، الذي لم يسبق له تولي تدريب فريق من الدرجة الأولى. وقال «لم أتحدث إلى المدرب بالتفصيل حتى الآن. لكنه لعب كرة القدم بطريقة فريدة ومختلفة عن الآخرين. أشعر بالفخر للعب تحت قيادة هذا المدرب. أي شخص مهتم بكرة القدم يعرف مسيرته الكروية».