شراكة استراتيجية بين قطر و«الكونكاكاف»

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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والارث عن شراكة استراتيجية مع اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف)، قبل نحو عامين من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم «قطر 2022».

وستشهد الشراكة بين الجانبين قيام الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا بدور هام على كل مستويات كرة القدم والرياضة بوجه عام في منطقة الكونكاكاف، وتقديم برامج طويلة الأجل ضمن أنشطة كرة القدم من أجل التنمية في أنحاء المنطقة.

ويشمل هذا التعاون مشاركة المنتخب القطري في نسختي 2021 و2023 من كأس الكونكاكاف الذهبية، وهي البطولة الأهم في كرة القدم على مستوى المنتخبات بالمنطقة، ليسجّل منتخب قطر مشاركته الأولى في هذه البطولة في يوليو المقبل، بعد ظهوره الثاني العام القادم في بطولة كوبا أميركا، البطولة الأبرز لمنتخبات أميركا الجنوبية، وهو ما يعد علامة فارقة في خطة تطوير كرة القدم في قطر ضمن الاستعدادات لاستضافة المونديال، واعداد المنتخب القطري لخوض المباراة الافتتاحية للمونديال في الحادي والعشرين من نوفمبر عام 2022.

وتتضمن الشراكة أيضا تنظيم الجيل المبهر، برنامج المسؤولية المجتمعية في اللجنة العليا، وبرنامج نكست بلاي التابع للكونكاكاف، أنشطة كرة القدم من أجل التنمية في دول أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، اذ سيركز هذا التعاون على اعداد مدربي المجتمع، بما سيعود بالفائدة على آلاف الشباب في أنحاء هذه المنطقة، والمساعدة في ترك ارث انساني دائم لبطولة كأس العالم.

وفي تصريح له بهذه المناسبة قال الشيخ حمد بن خليفة، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم: «تعد بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية احدى المنافسات العالمية المرموقة، ونحن سعداء بدعوة منتخبنا الوطني للمشاركة في نسختي 2021 و 2023 من البطولة».

وأضاف: «سيفصل بين مشاركة العنابي في البطولة العام القادم وبين انطلاق بطولة كأس العالم سبعة عشر شهرا، وعليه ستكون تلك فرصة مميزة لمنتخبنا الوطني في اطار استعداداته لخوض مباراته الافتتاحية في المونديال يوم 21 نوفمبر 2022. لقد كان الفوز بلقب بطولة كأس آسيا 2019 انجازا هاما في خطتنا لتطوير كرة القدم في قطر، وسنتوجه للمشاركة في كأس الكونكاكاف الذهبية ونحن على أتم الاستعداد للتنافس مع أفضل الفرق في دول أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، ونتطلع بشغف للاستفادة من هذه الفرصة الهامة».

من جانبه قال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والارث: «يواصل برنامج الجيل المبهر جهوده للاستفادة من شعبية وقوة كرة القدم لايجاد فرص تنمية مجتمعية مستدامة في المجتمعات حول العالم. ونجح البرنامج في التأثير الايجابي في حياة أكثر من 500 ألف شخص من أنحاء العالم، منذ تأسيسه خلال اعداد ملف قطر لاستضافة بطولة كأس العالم».

وأضاف الذوادي: «انطلاقا من تطلعنا للمستقبل، ولمزيد من التوسع في هذا المشروع الهام على صعيد الارث الانساني للبطولة، يسعدنا الاعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع برنامج نيكست بلاي، التابع للكونكاكاف والمعني بكرة القدم من أجل التنمية، لضمان تطور كلا المشروعين، وتعظيم الأثر الايجابي في حياة مزيد من الأشخاص في عدد آخر من الدول. ولا يقل أهمية عن ذلك أن هذه الشراكة ستساعد على بناء ارث مستدام في أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي بعد اسدال الستار على منافسات المونديال في 2022».

