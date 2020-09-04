الألعاب الفردية... تحتاج التحفيز أيضاً

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يعد قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باعتماد لائحة ضوابط احتساب جوائز الدرع العام لـ 6 العاب هي كرة القدم والسلة واليد والطائرة والعاب القوى والالعاب المائية يستحق الاشادة وسيكون له انعكاس ايجابي على الالعاب باعتبار ان اللائحة سيتم على ضوئها منح مكافأة مالية مرتفعة حيث سينال صاحب المركز الاول في كرة القدم 100 الف دينار والثاني 60 الفا والثالث 40 الفا في حين تحصل الفرق صاحبة المركز الاول في السلة والطائرة واليد والعاب القوى والالعاب المائية على 70 الفا والمركز الثاني 40 الفا والثالث 30 الفا في السن العام بالاضافة لذلك ان النادي الذي يحصل على اعلى نقاط في الالعاب الاساسية الست ينال مبلغ 100الف.

ولاشك ان هذا الدعم المالي سيدفع بالاندية بأن تزيد من الاهتمام بفرقها وسيشعر اللاعب ان هناك تقديرا فعليا لجهده الذي يبذله، كما ان الاندية هي الاخرى ستلمس ان ما تقوم به من عمل وجهود ستجني فائدته سواء ماديا او معنويا. وفي المقام الاساسي ان تلك الالعاب ستشهد تنافسا محموما مما سيعمل على ارتفاع المستوى العام وبما ان تلك المكافآت التي تقرر توزيعها هي بالاصل من ضمن الاعتمادات المخصصة سابقا في كأس التفوق العام من ميزانية الهيئة ومن ثم يستنتج انه تم تجميع المبالغ التي كانت تمنح وتوزع للفرق سواء المراحل السنية او السن العام ليتم صرفها مجتمعة الى السن العام ولكن بالمحصلة النهائية يظل هذا حافزاً تشجيعياً يحتاج له الرياضي في الوقت الراهن خصوصا ان المادة تعد هي العصب الحقيقي للرياضيين.

لكن توزيع الحوافز التشجيعية للرياضات الست فقط واقتصارها على فرق السن العام يترك تساؤلاً، ما مصير فرق المراحل السنية التي كانت بالسابق وفقا لنقاط كاس التفوق العام تنال الحوافز التشجيعية فهي الآن حسب ذلك القرار لن تحصل على اي حوافز مالية كما ان هناك عدم تكافؤ في اختيار الالعاب فهناك العاب فردية مثل المبارزة والكراتيه والاسكواش والطاولة والتايكواندو والملاكمة والجودو تتفوق بانجازاتها على الصعيد الخارجي على اغلب الالعاب الست المختارة وهذا يبرهن على ان هناك خامات طيبة تمارس تلك الانشطة والدليل ابطال المبارزة يوسف وبندر الشملان وعمار العماري ومحمد الفضلي ونجاحاتهم في البطولات الخارجية وكذلك في الرماية هناك عدة انجازات لهم على المستوى العالمي والقادري والاولمبي وفي الكراتيه الاخوان محمد وسلمان الموسوي وعلي الشطي والتايكوندو خالد الزيد وفي الاسكواش عبدالله المزين، وفي كرة الطاولة ابراهيم الحسن، وآخرون في العاب اخرى متميزون مما يعني ان المسابقات المحلية لعدد من العابنا تحتاج فقط الى اهتمام يوازي تلك الحوافز التي خصصت للالعاب الست المختارة. كما ان الكثير من الانشطة لرياضات مختلفة تجد هناك اكثر من ناد ينافس فيها وليس محصورة ما بين ناديين مثلما نراه الآن ففي الالعاب الجماعية ما بين الكويت والقادسية ويدخل طرف كاظمة او السالمية او العربي فقط في حين الالعاب الفردية الاخرى هناك تنافس ما بين عدة اندية. ولذلك تبقى الالعاب الفردية بحاجة لدعم مادي مضاعف نظرا لتميز اكثر من لاعب بها فقط يحتاجون الى التركيز والاهتمام وطالما ان هناك تطلع لاحياء مشروع البطل الاولمبي، فبالتالي ممارسو الالعاب الفردية اكثر من غيرهم تنطبق عليهم مواصفات اللاعب الاولمبي ومن ثم انهم بحاجة لنظرة مماثلة من الدعم المادي مثلما نالته الرياضات الست.

