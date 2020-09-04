«القوى»: «لائحة الجوائز» ستسهم في رفع المنافسة

محلية

أكد رئيس اتحاد ألعاب القوى سيار العنزي أن اقرار الهيئة العامة للرياضة لائحة مجزية لاحتساب الجوائز للأندية الفائزة في بطولات الدرع العام للسن العام لرياضة ألعاب القوى من شأنه المساهمة بتطوير مستوى رياضة ألعاب القوى ورفع قوة المنافسة بين الأندية المحلية الموسم المقبل. وقال العنزي ان حصول الفريق الفائز بالمركز الأول على 70 ألف دينار والمركز الثاني على 40 ألف دينار والثالث على 30 ألفا في البطولات من شأنه العمل على رفع مستوى اللاعبين ما ينعكس بالتالي ايجابا في بروز لاعبين مميزين ينضمون للمنتخب مثمنا خطوة الهيئة بهذا الاتجاه.

وأضاف أن الاتحاد اقترح على الأندية أن يكون شهر نوفمبر المقبل موعدا لبداية انطلاق المنافسات المحلية للموسم الرياضي المقبل الذي سيتضمن اقامة عدة بطولات لخمس فئات عمرية هي «البراعم والأشبال والناشئين والشباب والعمومي». وذكر أن الموسم سيبدأ باقامة البطولة العامة لسباق الطريق مرورا بالبطولة التمهيدية ثم البطولة العامة وهي الأهم في حين سيختتم الموسم ببطولة الكأس آملا أن تفرز المنافسات المحلية لاعبين مميزين يخدمون المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات العمرية.

من جانبه قال أمين سر الاتحاد خالد خليفة ان الاتحاد يضع في أولوياته تطوير الرياضة النسائية في رياضة ألعاب القوى بالفترة المقبلة اذ شكل لجنة نسائية لرعاية اللاعبات الكويتيات من خلال توفير طاقم تدريبي لمتابعتهم وتخصيص أوقات للتدريب في ملعب الاتحاد.وأضاف خليفة أنه تم اختيار سبع لاعبات من أندية الفتيات الثلاث وهي «الفتاة والعيون وسلوى الصباح» لتمثيل منتخب السيدات في البطولات الخارجية المقبلة آملا أن تضم الأندية الشاملة في صفوفها اللاعبات في أقرب وقت لتوسيع قاعدة رياضة ألعاب القوى النسائية في الكويت. الى ذلك قال رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد الدكتور مانع العجمي ان الاتحاد وبدعم من هيئة الرياضة أوفد خمسة لاعبين من أفراد المنتخب في عدة اختصاصات الى تركيا لاقامة معسكر ضمن خطة اعداد الاتحاد لتأهيلهم لدورة الألعاب الأولمبية المقرر اقامتها في اليابان العام المقبل. وأوضح العجمي أن هؤلاء اللاعبين هم يعقوب اليوحة في سباق 110 أمتار حواجز ويوسف كرم (400 متر عدوا) وماجد الزيد في مسابقة العشاري وعيسى الزنكوي (رمي القرص) وابراهيم الرميض (800 متر عدوا) مضيفا أن الاتحاد سيعمل على اشراكهم في عدة بطولات دولية لتحسين أرقامهم وتحقيق التأهل للأولمبياد.

