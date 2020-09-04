الدمخي: «طائرة الأصفر» جاهز للمربع الذهبي

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قال مدير الكرة الطائرة في القادسية وليد الدمخي أن الأصفر بصدد التعاقد مع أحد المحترفين خلال الأيام المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل. وشدد الدمخي خلال تواجده مع الفريق في الحصة التدريبية التي خاضها القادسية بقيادة مدربه الجديد البحريني رضا علي، على صالة مجمع الشيخ سعد للصالات المغطاة، أن القادسية جاهز بشكل كبير للاستحقاقات المقبلة وأولها منافسات «المربع الذهبي» الذي ستنطلق 5 أكتوبر المقبل.

وقال الدمخي ان هذه الحصة التدريبية تأتي في اطار الاستعداد لخوض مباريات المربع الذهبي حيث احتل الأصفر المركز الثالث في الدور التمهيدي برصيد 14 نقطة، مشيرا الى أن فريقه سيكافح من أجل الحصول على مركز متقدم.

ورفض الدمخي الايضاح عن جنسية المحترف الذي يسعى القادسية للتعاقد معه، لكنه أكد أن التعاقد سيكون قريبا جدا. وحضر تدريبات الاصفر 15 لاعبا هم: زيد الكاظمي، ناصر عبدالصمد، سلطان أحمد، سعد صالح، فهد الكوت، ناصر دشتي، سالم الفرج، عبدالله الموينع، بدر جوهر، موسى بحروه، احمد المنيس، عبدالوهاب الجيران، عبدالله العنزي، فهد سعد. وقاد التدريب المدرب رضا علي ومساعداه محمد غالب ووسام الهدار بحضور مدير الفريق اسماعيل دشتي الذي أكد على جاهزية القادسية لخوض الاستحقاقات المقبلة، كما حضر جانبا من التدريب حسين القبندي وجاسم الطراروة، كما حضر رئيس الاتحاد حسين عاشور وأمين السر فوزي المعتوق وأمين السر المساعد نواف باجية.

