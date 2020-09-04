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الفحيحيل صرف النظر عن جيبولا

راشد خلف
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الجمعة 04 سبتمبر 2020

صرف نادي الفحيحيل النظر عن اللاعب دانييل جيبولا بعد أن جدد الأخير تعاقده مع ناديه السيب العماني. وكان جيبولا اتفق مع الفحيحيل مبدئياً على الانتقال الى صفوف الفريق وفق المراسلات التي تمت بين اللاعب والنادي. لكن المهاجم النيجيري لقى عرضاً مغرياً من النادي العماني لتمديد عقده فوافق على الاستمرار مع السيب لموسم آخر. واعترف جيبولا بأنه وقع على عرض مبدئي مع الفحيحيل قبل أن يوافق على الاستمرار مع السيب ويوقع على العقد الرسمي. ويضم الفحيحيل الذي يدربه الوطني ظاهر العدواني السوري عبدالله الشامي والكاميروني أرون امبيبي والعاجي جاكوب.


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