الفحيحيل صرف النظر عن جيبولا

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صرف نادي الفحيحيل النظر عن اللاعب دانييل جيبولا بعد أن جدد الأخير تعاقده مع ناديه السيب العماني. وكان جيبولا اتفق مع الفحيحيل مبدئياً على الانتقال الى صفوف الفريق وفق المراسلات التي تمت بين اللاعب والنادي. لكن المهاجم النيجيري لقى عرضاً مغرياً من النادي العماني لتمديد عقده فوافق على الاستمرار مع السيب لموسم آخر. واعترف جيبولا بأنه وقع على عرض مبدئي مع الفحيحيل قبل أن يوافق على الاستمرار مع السيب ويوقع على العقد الرسمي. ويضم الفحيحيل الذي يدربه الوطني ظاهر العدواني السوري عبدالله الشامي والكاميروني أرون امبيبي والعاجي جاكوب.

