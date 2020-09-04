برقان ينتظر وصول برونو قبل مواجهة العربي

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ينتظر نادي برقان وصول الكرواتي برونو سيلتيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم الأسبوع المقبل بعد مواجهة الفريق مع العربي الأربعاء القادم في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الأمير. وقدم النادي الأوراق اللازمة للهيئة العامة للرياضة من أجل الحصول على الموافقة لقدوم المدرب الجديد الذي سيخلف الوطني ماهر الشمري. وقاد الفريق في مباراته الأخيرة بدوري الدرجة الأولى أمس أمام الصليبخات المدرب المساعد التونسي مهدي بن حرب الذي سيكون على رأس الجهاز الفني أمام العربي في حال تأخر وصول المدرب الجديد. وأعلن برقان قبل يومين عن التعاقد مع بورنو الذي سبق له العمل مدرباً مساعداً مع مدرب القادسية السابق داليبور.

