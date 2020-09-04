نزيل بالمركزي حاول تهريب حشيش وكبتاغون

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تمكن رجال الأمن الجنائي أول من أمس من احباط محاولة ادخال نحو 35 كيلوغراماً من الحشيش و8 آلاف حبة مخدرة بعد ضبط شخصين من غير محددي الجنسية احدهما نزيل في المركزي.

ووفق مصدر أمني أن معلومات وردت الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من مصدر سري تفيد بوجود كمية كبيرة من المخدرات تم إدخالها إلى المياه الاقليمية للكويت والقائها في المياه بالقرب من جزيرة كبر ووضع احداثية للرجوع اليها فيما بعد وان الكمية تعود لاشخاص داخل الكويت تواصلوا مع التاجر المتواجد في إيران لجلب الكمية ويبحثون عن نوخذة لانتشال تلك الكمية.

وعلى الفور تم التنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل وعن طريق الاحداثية انتقلوا إلى مكان إلقاء الكمية بالقرب من جزيرة كبر وتم انتشال خيشة من قاع البحر وبمعاينتها تم العثور بداخلها على 35 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدرة وحوالي 8 الاف حبة كبتاغون.

وقال المصدر انه تم ابلاغ النيابة المختصة بالواقعة واخذ الإذن وعمل كمين للمتهم الثاني الذي حضر واثناء استلامه الكمية تم ضبطه في منطقة المنقف. وباستجوابه اعترف انه والمتهم الاول نزيل السجن المركزي اتفقا مع تاجر مخدرات في ايران، لجلب كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الى البلاد بقصد الاتجار والتعاطي وأن الكمية القيت في البحر بالمياه الإقليمية للكويت وزودهم التاجر بإحداثية مكان القائها.

وتم اخذ الاذن وتفتيش منزل المتهم الثاني، وتم العثور على كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة وحوالي 100 غرام من مادة الشبو المؤثرة عقلياً وميزان حساس يستخدم لتجزئة المخدرات.

