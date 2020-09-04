«Iron Man» مجهول يربك مطار لوس أنجليس

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بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي «اف بي آي» التحقيق في واقعة غريبة من نوعها، بعد إبلاغ طيارين في رحلتين منفصلتين عن رؤيتهما لرجل «يطير» قرب مطار لوس أنجليس الدولي. ونشرت منصات إعلامية أميركية تسجيلا لمحادثات دارت بين الطيارين ومركز المراقبة الجوية، كشفت تفاصيل حادثة «Iron Man» المجهول

ويقول أحد الطيارَين في التسجيل «إلى برج المراقبة، لقد مررنا برجل يرتدي بزة مزودة بمحرك دفع نفاث» ليرد الضابط بالاستفسار عما إذا كان على «يمين أو يسار الطائرة». وحدد الطيار موقع «الرجل الطائر» بالقول «إلى اليمين.. ربما على بعد 300 ياردة أو نحو ذلك، على ارتفاع يوازي ارتفاعنا تقريبا». وبعدها بثوان بلغ طيار آخر برج المراقبة بوجود رجل طائر فعلا، قائلا: « لقد شاهدنا للتو رجلا يمر بجوارنا ببزة مزودة بمحرك دفع نفاث». وأكدت «إدارة الطيران الاتحادي» الحادثة وابلغت جهات إنفاذ القانون المحلية ليؤكد المكتب الميداني في لوس أنجليس التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي»، أنه على علم بالواقعة وباشر تحقيقاته فيها، وفق ما نقلت شبكة «إن بي سي» الإخبارية.

