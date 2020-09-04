كلب آلي لحماية الطواقم الطبية من «كورونا»

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حظي كلب آلي «روبوت» باهتمام كبير بعد أن أثبت فعالية في وقاية العاملين في المجال الطبي من فيروس كورونا. الكلاب الآلية «الروبوتات» التي أنتجتها «Boston Dynamics» سبق أن شاركت في العديد من الفعاليات، من رعي الأغنام إلى التشجيع في مباريات البيسبول، وشاركت خلال جائحة فيروس كورونا في حماية العاملين الطبيين من التعرض المحتمل لفيروس كورونا. وجهزت الروبوتات بكاميرات وكمبيوتر لوحي، للسماح للأطباء بسؤال المرضى عن أعراضهم عن بعد. ونشر باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومستشفى بريغهام في بوسطن ورقة بحثية حول نتائج اختبار الروبوت، وبات الآن جاهزاً لاختباره على مصابين حقيقيين يعانون من أعراض فيروس كورونا. وقال هينوي هوانغ أحد مؤلفي الدراسة الرئيسين: «في مجال الروبوتات، يتمثل أحد أهدافنا في استخدام الأتمتة والتكنولوجيا الروبوتية لإبعاد البشر عن الوظائف الخطيرة. اعتقدنا أن الممكن استخدام الروبوت لإبعاد عاملي الرعاية الصحية عن خطر تعريض أنفسهم للمرض بشكل مباشر». ويقترب الروبوت من المريض مزوداً بأربع كاميرات مختلفة، كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، و ثلاث كاميرات أحادية اللون ترشح أطوالا موجية مختلفة من الضوء.