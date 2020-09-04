أعراض غير عادية لنقص «ب 12» فيتامين

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«ب 12» عنصر غذائي أساسي للجسم يحمي خلايا الدماغ من الالتهابات ويحسن صحة القلب ويعزز صحة الأمعاء. وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية في المملكة المتحدة إن صعوبة البلع - عسر البلع - هو أحد أعراض نقص فيتامين ب 12 (كوبالامين)، في هذه الحالة يبدأ الناس في الشعور بالألم أثناء الأكل أو الشرب، ولا يمكن بلع بعض الأطعمة على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي خلل الدماغ إلى التهابات في الصدر وفقدان الوزن. ويحذر الأطباء من أن اتباع نظام غذائي غير متوازن يمكن أن يكون السبب في ذلك، لذلك لا تنسَ استهلاك المنتجات الحيوانية التي تحتوي بشكل طبيعي على فيتامين ب 12.