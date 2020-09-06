«التربية»: الكتب الدراسية بنظام الـ «PDF» للعام الجديد

وطن النهار

فيما خلصت وزارة التربية، الى اعداد الكتب الدراسية الالكترونية لجميع الصفوف من الصف الاول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر، وضعت هذه المناهج على موقعها الرسمي لتكون متاحة لجميع الطلاب والطالبات.

واكدت مصادر تربوية لـ «النهار» ان وزارة التربية انتهت من عملية رفع الكتب الدراسية المقررة للطلبة في الفصلين الاول والثاني للعام الدراسي الجديد 2020/2021 على موقع الوزارة الالكتروني، موضحة ان الفريق المختص حمل الكتب على هيئة نسخ pdf لتكون سهلة التصفح لمستخدمي الاجهزة الذكية.

واشارت الى ان الوزارة عملت بناء على توجيهات وزير التربية بضرورة تسهيل عملية الحصول على الكتب الدراسية من اي موقع وفي مختلف الاوقات، والعمل على دعم نظام التعلم عن بعد بأسرع وقت لاسيما وان العام الدراسي الجديد بات على الابواب.

