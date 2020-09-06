4 مناطق تعليمية بلا مديرين عامين!

وطن النهار

فيما كشف مسؤول تربوي، عن إلغاء الشرط التعليمي عن المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام منطقة تعليمية، اعرب عن استغرابه بعدم اعلان وزارة التربية حاجتها لشغل هذه الوظيفة حيال 4 مراكز عمل شاغرة تشمل مناطق الجهراء ومبارك الكبير والعاصمة التعليمية بالاضافة الى الادارة العامة للتعليم الخاص. وقال المسؤول لـ «النهار»: انه « بات من الضروري الاعلان عن طلب شغل هذه الوظائف بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية خلال الظروف الراهنة خاصة ونحن مقبلون على انطلاق العام الدراسي 2020/2021 الجديد في الرابع من اكتوبر المقبل، مضيفا «نحن لا نعلم سبب التأخر في الاعلان عن طلب تسكين هذه الوظائف الهامة بالرغم من مرور ما يقارب 3 أسابيع على رد ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.

واعتبر المسؤول، ان التأخر في الاعلان لا يتوافق مع نهج وزير التربية د. سعود الحربي المعلن منذ توليه الحقيبة الوزارية حينما وضع ملف تسكين الشواغر على رأس اولوياته الى جانب الحرص على اعطاء كل ذي حق حقه، وانما يأتي بمنأى عن هذا النهج.

الى ان التربية اعتمدت شروط محددة لشغل هذه الوظيفة بأن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي تربوي وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل علي (??) سنة، أو أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي غير تربوي وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن (??) سنة، أو أن يكون حاصلا على دبلوم تربوي وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن (??) سنة.

واضاف: ان «الشروط اشتملت ايضا بان يكون المتقدم بوظيفة مدير إدارة، وحاصلا على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتين الأخيرتين، بالاضافة الى ان يجيد استخدام الحاسب الآلي، وأن يجتاز المقابلة الشخصية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة والواردة فيها.

وذكر ان الوصف العام لهذه الوظيفة الاشرافية يختص شاغلها بالإشراف على تنفيذ سياسة الوزارة وخططها وأنظمتها والعملية التخطيطية واقتراح حجم ونوعية الاحتياجات البشرية والمادية والإشراف على العاملين داخل المنطقة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس مديري عمومي المناطق التعليمية وإعداد التقارير الدورية ويشرف على عمله الوكيل المساعد للتعليم العام.

