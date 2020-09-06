الحويلة: منصة إلكترونية لكل مدرسة أجنبية

وطن النهار

اعتمد وكيل وزارة التربية للتعليم الخاص والنوعي، د. عبدالمحسن الحويلة، قرارا بشان آلية تطبيق التعليم عن بعد للعام الدراسي الجديد 2020/2021 لجميع المدارس الخاصة الاجنبية ذات الأنظمة التعليمية (البريطانية، الأميركية، ثنائية اللغة والفرنسية، الهندية، الباكستانية، الفلبينية).

واكد الحويلة، ان تلك المدارس ذات الانظمة المشابهة ملزمة بتوفير منصة تعليم الكترونية تتضمن الفصول الافتراضية وكل مصادر التعلم الأخرى اعتبارا من بداية العام الدراسي 2020/2021.

واكد ضرورة توفير بيانات تعليم إلكتروني فعالة تزامنية ولا تزامنية لتسهيل عملية التعليم والاتصال بين المعلم والطلبة وتوافق نظام التعليم الإلكتروني مع جميع المتصفحات متضمنا دعم اللغة العربية ومعايير الخصوصية والأمان والتأكيد على حداثة المحتوى الإلكتروني المقدم في جميع المناهج التعليمية.

ولفت الى اهمية الالتزام بمبادئ حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر وفقا للقانون المقياس، مشددا على اهمية السماح لولي الامر بالدخول اليها ومتابعة ابنائه وتوفير ادوات تواصله مع المعلمين. وقرر تطبيق نظام الحضور الإلكتروني المتزامن من خلال الفصول الافتراضية أثناء الدراسة عن بعد بطريقة معادلة للحضور الاعتيادي، وتوفير التعليمات عن كيفية البدء باستخدام نظام التعليم الإلكتروني والتواصل الإلكتروني مع الأقسام الأخرى في المدرسة.

ودعا الى اهمية قياس مستوى رضا المستفيدين (الطلبة، المعلمين، وأولياء الأمور عن تقديم التعليم عبر نظام التعليم الإلكتروني، واستخدام نظام إدارة التعلم في أنظمة التكنولوجيا التعليمية المستخدمة في التعليم الإلكتروني، واستخدام تقنيات المعلومات في تدعيم وتوسيع نطاق العملية التعليمية متضمنا مجموعة من الوسائل (سكورم، والأنظمة الأساسية، وأنظمة التشغيل، وأدوات البرامج الإنترنت، والشبكات).

وشدد على تكامل الاتصال مع نظام سجل الطلبة بالمدرسة وربطه بسجل الطالب الخاص بوزارة التربية، وتقديم الدعم الفني المباشر والمستمر لجميع المستخدمين وخاصة المعلمين والطلبة أثناء استخدام نظام التعليم الإلكتروني المباشر، اخذا بالاعتبار اهمية ان يتوفر استخدام نظام التعليم الإلكتروني على مدار الساعة للمستخدمين.

ورأى ضرورة تحقيق النزاهة في بيئة التعليم الإلكتروني مثل منع الغش وانتحال الهوية، منوها الى اهمية توفير أدوات تصميم متنوعة لمختلف أنواع الدروس لتمكين المعلمين من القيام بمهامهم التدريسية المختلفة، مع ضرورة ان يلتزم المعلمون بجدول التدريس الأسبوعي وفقا للخطة الدراسية المقررة في المناهج التعليمية المعتمدة، اخذا بالاعتبار بنفس الوقت اهمية توفير أدوات للمعلمين تساعدهم على مراعاة الفروق الفردية للطلبة.

وحث الحويلة على تمكين المعلمين من الإضافة والحذف والتعديل للواجبات الدراسية حسب مستوى تقدم أو تعثر الطلبة، وتوفير أدوات تسمح للمعلم بالتواصل والمشاركة بشكل جماعي أو فردي مع الطلبة أثناء الدرس، الى جانب توفير أدوات فعالة لتمكين التواصل الفردي أو الجماعي بين جميع المستخدمين في نظام التعليم الإلكتروني سواء داخل المدرسة أو خارجها، بالاضافة الى توفير خاصية السماح لجهة الإشراف بوزارة التربية بالدخول لمراقبة أداء كل الحسابات والفصول الافتراضية لضمان سير عملية التعليم الإلكتروني بنجاح في المدرسة. واوصى بوضع خطة زمنية لجميع المراحل الخاصة بالأنشطة التعليمية المطلوب من الطالب تنفيذها خلال كل وحدة دراسية إلكترونية والمحتوى والأدوات اللازمة لكل هذه المراحل وتوفير أدوات تنوعية في استخدام نظام التعليم الإلكتروني التزامني وغير التزامني حسب أنماط تعلم الطلبة، علاوة على توفير أدوات تسمح للطلبة بالدخول إلى مصادر التعلم وإضافة وحذف المهام المطلوبة أو تعديلها مثل (الواجبات الدراسية، الاختبارات). وركز على توفير أدوات للتواصل والمشاركة الجماعية بين الطلبة أثناء العمل الجماعي في أنشطة الدروس التعليمية، وتمكين ولي الأمر من الدخول إلى نظام التعليم الإلكتروني لمتابعة تعليم، ومستوى أداء أبنائهم بشكل تزامني وغير تزامني، فضلا عن توفير أدوات لولي الأمر للتواصل مع المعلمين والإدارة المدرسية. وشدد الحويلة على تكامل المناهج للتقنيات التعليمية والتي تضمن استخدام جميع أدوات التعليم والتعلم والتقويم لتحقيق الأهداف التعليمية للمحتوى المراد تعليمه وتعلمه، وتحديد الشروط والمواصفات اللازمة أثناء تطوير المحتوى الإلكتروني متضمنا المصادر العلمية والإثرائية والدروس حسب المنهج التعليمي.

