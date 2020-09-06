رؤساء أقسام المتوسط والثانوي يطالبون بإعفائهم من التدريس

وطن النهار

دعا تجمع من رؤساء أقسام مختلف التخصصات العلمية والعملية في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، التدخل في تطبيق الوصف الوظيفي لرئيس القسم وتحديد مهامه.

قالوا في كتاب لهم: «نحن نعاني من عدم الرضا الوظيفي والذي ينعكس سلبا على العملية التعليمية التي محورها المتعلم، مطالبين بإلغاء التدريس بالنسبة لرئيس قسم المرحلة المتوسطة والثانوية أسوة بزملائه من رؤساء أقسام المرحلة الابتدائية. موضحين أنهم يتحملون أعباء إدارية وفنية جسيمة».

واشاروا الى اهمية إقرار مسمى (موجه مقيم) لرئيس القسم لأنه يتابع معلميه بصورة يومية ويقوم بتفعيل خطط التنمية المهنية لهؤلاء المعلمين، رافضين إجبار رئيس القسم على توقيع تعهدات حضور دورات مسائية خارج ساعات العمل الرسمية والتي حددها ديوان الخدمة المدنية علما بأنها بدون مقابل مادي.

وطالبوا بعدم إسناد الأعمال الخاصة بالتوجيه الفني لرئيس القسم مثل: نقد الكتب المدرسية، التوطين، إعداد الاختبارات الفصلية وغيرها، موضحين أن النشرة الخاصة بذلك جاءت واضحة بأنه من يقوم بإعداد الاختبارات هو الموجه الفني.

