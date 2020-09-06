وزير التربية: لا لسياسة الأبواب المغلقة

وطن النهار

وعد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي بحسم جميع المطالب المستحقة لموظفي وزارة التربية والعاملين بها سواء المعلمين او الاداريين، مشددا على انه لن يقبل او يسمح بسياسة الابواب المغلقة في عهده بالوزارة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الحربي لرئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي الذي حمل للوزير عددا من القضايا التي تهم العاملين بالوزارة ولابد من حلها حيث وعد الوزير الحربي بدراسة جميع المطالب واتخاذ القرارات اللازمة للتنفيذ وفق القواعد المتبعة بالوزارة.

واكد الحربي ان الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير العملية التعليمية وتحقيق اكبر استفادة لابنائنا الطلاب في ظل ظروف محلية وعالمية بالغة الدقة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وثمن الوزير الحربي دور النقابة في المحافظة على حقوق العاملين بالوزارة ونقل همومهم وقضاياهم للمسؤولين ومحاولة حلها في اسرع وقت ممكن. ومن جهته، اشاد رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي بجهود الوزير الحربي مؤكدا ان النقابة تمد يد التعاون الكامل للتعاون للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيق مطالب الموظفين المستحقة. واعلن انه تم تشكيل لجنه مشتركه بين الوزارة ونقابة العاملين بوزارة التربية لانجاز جميع مطالب العاملين في الوزارة.

