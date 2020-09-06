السفير الإيراني: إرادة قوية لقيادتي الكويت وطهران للحفاظ على مسيرة العلاقات بين البلدين وتنميتها

وطن النهار

اوضح سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى البلاد محمد ايراني ان العلاقات بين الكويت وبلاده لها جذور تاريخية وتمتاز بعمقها الاجتماعي بسبب الجوار الجغرافي. وقال في حوار مع النهار ان الروابط في الوقت الراهن بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الكويت متميزة في ابعادها المختلفة السياسية والتجارية، والوشائج الاجتماعية والثقافية والتاريخية بينما يجب ان تتعزز وتتطور، مشيرا الى انه من الممكن وجود بعض المساعي الخارجية لتضعيف مسيرة علاقة البلدين الا ان هناك ارادة لقيادتي البلدين للحفاظ على هذه الصلات وتنميتها ومتابعة نهج حسن الجوار.واوضح ان عدد المقيمين الايرانيين العاملين في الكويت وعلى الرغم من علاقات الجيرة والتاريخ ليس كثيراً مقارنة ببقية الدول وهم بالعموم افراد ملتزمون بالقوانين، هادئون ومنضبطون وبكلمة واحدة أناس محترمون مشيرا الى تأثر بعضهم بالآثار الاقتصادية التي خلفتها كورونا ومنهم من فقد وظيفته. وذكر ايراني ان اغلب السجناء الايرانيين تم اعتقالهم في البحر وليسوا مقيمين في الكويت اساساً، لافتا الى ان عدد الايرانيين الموقوفين في الكويت لايتجاوز 30 شخصاً واغلبهم لم تتم محاكمتهم بعد ولم تصدر بحقهم احكام قضائية.واكد السفير إيراني ان الشعب الكويتي الواعي لايأبه لما وصفها بالأبواق التي تبث ايران فوبيا والتي مع الأسف ان جذورها تعود لأهداف اعداء البلدين ايران والكويت.وقال ان المساعي التي تبذل من اجل تخويف دول الجوار من ايران لها دلائلها الواضحة وأقل نتائجها يكمن في ازدياد القلق الأمني، لكن في نفس الوقت شهدنا قبل فترة اتصالين عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزير الخارجية الايراني د. ظريف ووزير الخارجية الكويتي الشيخ د. احمد الناصر وان تبادل الاتصالات بين القادة متواصل بشكل منتظم.ورأى ان استئناف اللقاءات بين اللجنة المتعلقة بقوات خفر السواحل للبلدين بامكانها حل القضايا البسيطة خصوصا عملية التجاوزات التي تحدث من حين الى آخر للصيادين مؤكدا ان ان تفعيل هذه اللجنة الموجودة في معظم الدول الجارة هو بلاشك يصب لصالح الطرفين، وفي الحوار التالي المزيد من التفاصيل..كيف تقيمون العلاقات الكويتية الايرانية في ظل المستجدات الاخيرة، منها السياسية والاقتصادية والتجارية والامنية؟العلاقات بين بلدينا لها جذور تاريخية وتمتاز بعمقها الاجتماعي بسبب الجوار الجغرافي. وفي الوقت الراهن فإن روابط الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الكويت متميزة ومناسبة في ابعادها المختلفة السياسية والتجارية، وهذه الوشائج الاجتماعية والثقافية والتاريخية يجب ان تتعزز وتتطور. من الممكن وجود بعض المساعي الخارجية لتضعيف مسيرة علاقاتنا لكننا على ثقة بان ارادة القيادتين في بلدينا عازمة على الحفاظ على هذه الصلات وتمتينها ومتابعة نهج حسن الجوار، كما ان المسؤولين والشعب الايراني يكنون احتراماً خاصاً لهذا التواصل التاريخي وان مخالفي العلاقات الثنائية في ايران لامحل لهم من الاعراب.وباء كوروناما تقيمكم لوضع العمالة الايرانية في الكويت في ظل القوانين الجديدة والتوجه الى عملية تعديل التركيبة السكانية، وهل تلقيتم شكاوى من ايرانيين لم يتقاضوا رواتبهم في ظل كورونا او تم الاستغناء عنهم؟الظروف الناجمة عن انتشار وباء كورونا تركت بصماتها على كل ابعاد حياة الناس، ومن الطبيعي ان يتأثر ابناء الجالية الايرانية في الكويت بهذا الوضع ولاسيما العمالة البسيطة ولهذا خلال الاشهر السبعة الماضية وبسبب فقدانهم الموارد المالية آثروا العودة الى الوطن. وبشكل عام فإن عدد المقيمين الايرانيين العاملين في الكويت وعلى الرغم من علاقات الجيرة والتاريخ ليس كثيراً مقارنة ببقية الدول وهم بالعموم افراد ملتزمون بالقوانين، هادئون ومنضبطون وبكلمة واحدة أناس محترمون.تعاون قضائيتم الافراج أخيراً عن 13 سجينا ايرانيا ضمن اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، هل من سجناء جدد سيتم اطلاق سراحهم في القريب؟ وكم تبقى من السجناء الايرانيين في السجون الكويتية من الراغبين في العودة الى بلدهم وكذلك ممن اختاروا امضاء مدتهم في الكويت؟هذه ليست المرة الأولى التي يغادر خلالها 13 من السجناء الايرانيين لقضاء بقية فترة محكوميتهم في ايران وفقاً لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، وهذا التعاون بين الاجهزة القضائية في البلدين كان قائماً حتى قبل فترة كورونا، وهنا أرغب بتقديم الشكر لكل المسؤولين الكويتيين الكرام والجهات المعنية الذين تعاونوا معنا بهذا الخصوص، وكما أشرت سلفاً فإن المقيمين الايرانيين في الكويت هم من الاشخاص الهادئين وقليلي المشاكل ولهذا فإن عدد السجناء الايرانيين مقارنة ببقية الدول هو ضئيل جداً ولا يمكن مقارنته بالدول الاخرى.كما ان اغلب السجناء الايرانيين تم اعتقالهم في البحر وليسوا مقيمين في الكويت اساساً، اتصور في الوقت الحاضر ان عدد الايرانيين الموقوفين في الكويت لايتجاوز 30 شخصاً واغلبهم لم تتم محاكمتهم بعد ولم تصدر بحقهم احكام قضائية.إيران فوبياكيف تنظر إلى العلاقات الحالية بين الكويت وإيران؟لاشك أن أي دولة هناك بعض الاطراف لاترغب بتطوير العلاقات بل تميل الى تخريبها، اننا نسعى إلى ان لا نسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بتوجيه ضربة الى هذه العلاقات الراسخة والجيدة، انا لا أتصور وجود توتر حقيقي بين البلدين ولكن هناك البعض ولاسباب خاصة بهم يحاولون تضخيم الاختلافات بين البلدين، وطبعاً الشعب الكويتي الواعي لايأبه لهذه الأبواق التي تبث ايران فوبيا، كما ان المساعي التي تبذل من اجل تخويف دول الجوار من ايران لها دلائلها الواضحة وأقل نتائجها يكمن في ازدياد القلق الأمني، لكن في نفس الوقت شهدنا قبل فترة اتصالين عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزير الخارجية الايراني د. ظريف مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ د. احمد الناصر وان تبادل الاتصالات بين القادة متواصل بشكل منتظم.استئناف الرحلاتهل من مناقشات لفتح تأشيرات للايرانيين بعد الانتهاء من كورونا؟التنسيق والتعاون من قبل السفارة مع الاقسام ذات العلاقة عن طريق وزارة الخارجية الكويتية بغية ازالة العوائق امام عودة الوافدين الايرانيين قائم وحتى الآن جرت لقاءات في هذا المجال وسوف تتواصل، وبصورة عامة فعدد الايرانيين الموجودين خارج الكويت حاليا ليس كبيراً، والبعض الذين لديهم إقامة صالحة يبادرون بالعودة الى الكويت عن طريق دولة ثالثة مراعين الضوابط والتعليمات المقررة، وفي نفس الوقت السفارة كذلك تحاول استئناف الرحلات المباشرة، والتي آمل بعد تحسن الظروف الناجمة عن وباء كورونا ان نشهد تسهيلات في قوانين الرحلات والزيارات وتطور العجلة الاقتصادية، ومن الطبيعي ان نتفهم تماما ما تقوم به الكويت حالياً بشكل تدريجي ولاسيما اصلاح التركيبة السكانية.تجاوزات بحريةنسمع بين حين وآخر احتجاز مواطنين كويتيين يقال انهم تجاوزوا الحدود الاقليمية البحرية، هل من تنسيق بين البلدين في وضع حد لهذه الامور؟هذا أمر طبيعي 100 % بسبب وجود حدود بحرية بين البلدين واساساً بين الدول التي لها وضع مشابه فإن بين الحين والآخر يقوم عدد من الافراد واغلبهم من صيادي الاسماك ولاسباب غير عمدية بشكل عام بالوصول الى المياه الاقليمية للدولة الاخرى وتقوم قوات خفر السواحل باعتقالهم، وفي مثل هذه الحالات الاستثنائية عادة، بعد اجراء التحقيقات اللازمة والتأكد من سلامة النية يتم اطلاق سراح هؤلاء على الأعم ولايوجد ما يدعو للقلق اساساً بين الجارين، ونحن طلبنا من السلطات الكويتية ان يتم استئناف اللقاءات بين اللجنة المتعلقة بقوات خفر السواحل للبلدين والتي كانت سابقاً وان تباشر نشاطها لكي تحل هذه القضايا البسيطة في اسرع وقت ممكن وبعيداً عن الروتين الاداري حيث ان تفعيل هذه اللجنة الموجودة في معظم الدول الجارة هو بلاشك لصالح الطرفين.الجرف القاريوماذا عن الجرف القاري خصوصا بعدما طالب العراق بالدخول في المفاوضات؟الجرف القاري بشكل عام يرتبط بالمصادرالمشتركة تحت البحار، وفي بعض المناطق ممكن ان تكون هذه المصادر الاقتصادية واسعة وان تضم اكثرمن بلدين لهذا فإن التباحث بين الاطراف ذات العلاقة بخصوص حل مواضيع المصادر المشتركة تحت البحار أمر ضروري ولازم بالتأكيد، كما ان شمول دول ثالثة في المصادر المشتركة تحت البحر وعموماً فإن التباحث حول الجرف القاري هو عمل تخصصي حيث تتم متابعته من قبل الجهات المعنية في أي بلد.إجراءات أميركيةاعتبرتم ان عدم تمديد الحظر على الاسلحة في مجلس الامن انتصار للدبلوماسية الايرانية، وكنتم قد التقيتم بنائب وزير الخارجية الكويتية هل تم مناقشة هذا الامر وكيف قيمتم الرؤية الكويتية حول هذا الموضوع؟الاتفاق النووي ملحق بهذا القرار، وفي الظروف التي يبدو كل شيء شفافاً فإن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وبقية الأعضاء غير الدائمين وحتى اولئك الذين يخضعون للضغوط الأميركية لم يصوتوا لصالح المقترح الأميركي لأن اجراءات البيت الأبيض غيرقانونية وتتنافى مع اللوائح الدولية بشكل كامل وصريح، ولاحظوا؛ ان الاميركان بعد خروجهم من الاتفاق النووي في 12 مايو 2018 لايحق لهم الخوض في المواضيع المختلفة لهذا الاتفاق وبنوده ولهذا فإن مساعيهم لاعادة المقاطعة ليس لها سند قانوني وان طلبنا من اصدقائنا هو عدم مسايرة المطالبات الاميركية غير القانونية تماماً، ويجب ان نصدق بأنهم يعيشون في عزلة.إسرائيل عدو لإيرانكيف ترى العلاقات الخليجية - الإيرانية خاصة بعد الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي الأخير؟نحن نرى ان اسرائيل اليوم تصطاد في الماء العكر ولانشك في أن الكيان الصهيوني عدو كل المنطقة، عدو الحكومات والشعوب العربية والمسلمة في المنطقة، ولايجب أن نشك في ذلك مطلقاً، ويكفي ان تسمعوا النشيد الوطني لاسرائيل ليتضح كل شيء.النفوذ الإيرانيالبعض يرى ان نفوذ ايران في المنطقة بدا يتقلص خصوصا في لبنان والعراق واليمن ما رايكم في هذا الامر في ظل تدهور الوضع الاقتصادي الداخلي وانتشار وباء كورونا؟البعض يرى أن حضور ايران في الدول المحيطة ونفوذها الاجتماعي هو تدخل الا ان الحضور ناجم عن العلاقات العميقة التاريخية والثقافية والمبنية على العلاقات الاجتماعية المتجذرة بين الشعوب وقد لاترتبط بالعلاقة بين الحكومات والعلاقات الرسمية، لهذا فإن الحضور شيء لايقل أو يزيد من التحولات السياسية الطارئة.ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم وعلى الرغم من الضغوط الشديدة جداً والناجمة عن العقوبات الاقتصادية الظالمة وحتى مقاطعة الحصول على الأدوية في ظروف كورونا الصعبة تفوقت على هذه المشاكل الى حد بعيد جداً وان الاوضاع الصحية والسيطرة على مرض كورونا تتحسن يوماً بعد يوم وان الصادرات الايرانية اليوم لاتعتمد على تصدير النفط فقط، علينا ان نعرف ان الضغوط الاميركية القصوى فشلت والمسؤولون المتطرفون الاميركان الملتزمون بالملف الايراني قد استقالوا أو اقيلوا الواحد تلو الآخر.. لماذا؟ لأن اجراءاتهم لم تكن مؤثرة وكانوا يأملون باخضاع ايران خلال اقل من ستة أشهر لكن هذا الحدث لم يحصل بل ان ظروفهم ازدادت سوءاً.مواجهة كوروناكيف ترون خطة الكويت في عودة الطبيعية للحياة وماذا عنكم في السفارة الايرانية وكيف قضيتم فترات الحظر الجزئي والكلي؟حسب رأيي فإن ما اقدمت عليه دولة الكويت والجهات المعنية في البلد وجميع اعضاء الكادر الصحي الذين تحملوا العناء الشاق وتجاوزوا المشاكل والتحديات بسبب الاعداد الهائلة من الوافدين الاجانب والمواطنين الكويتيين العائدين من الخارج كل هذه المبادرات والاجراءات كانت متناسبة مع الوضع الراهن وناجحة الى حد ما.كما ان استئناف النشاطات في الاقسام الداخلية بشكل تدريجي وفقاً لجدول زمني محدد هو اجراء سليم ودقيق وسوف يقلل من عدد الاصابات بالفيروس في الكويت، وانا وزملائي في السفارة ومن خلال تقليص المجال الاداري الى النصف منذ بداية ازمة كورونا طلبنا من ابناء الجالية عدم مراجعة القسم القنصلي الا في الحالات الضرورية وكان تعاملهم ايجابياً، وتواصلنا مستمر معهم وهذا التعاون قائم بشكل جيد وبحمد الله تعالى وشكره بسبب التزام الجالية بالتعليمات الصحية والارشادات المقررة عدد الاصابات والوفيات بين الجالية معدودة جداً وان الامور تجري بشكل يسير ومن خلال رعاية القوانين والتعليمات الرسمية